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https://sputnikarabic.ae/20230220/انطلاق-معرضي-آيدكس-ونافدكس-2023-في-الإمارات-1073738722.html
انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في الإمارات
انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في الإمارات
انطلقت فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:20+0000
2023-02-20T07:20+0000
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وتعمل مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية على تنظيم نسخة استثنائية تشارك فيها نحو 1350 شركة عالمية، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، حيث يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 إلى نحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230219/سبوتنيك-ترصد-الاستعدادات-النهائية-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-قبل-ساعات-من-انطلاق-المعرضين-صور-1073730953.html
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آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في الإمارات

07:20 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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انطلقت فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة نحو 130 ألف زائر من 65 دولة حول العالم.
وتعمل مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية على تنظيم نسخة استثنائية تشارك فيها نحو 1350 شركة عالمية، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.
ويشارك في المعرض صناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع من عشرات الدول حول العالم، حيث يمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية في العالم.
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
"سبوتنيك" ترصد الاستعدادات النهائية لـ"آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين... صور
أمس, 20:09 GMT
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 إلى نحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
معلومات عن آيديكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
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