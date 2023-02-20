https://sputnikarabic.ae/20230220/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يستقبل-نظيره-القطري-1073766086.html
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري
استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الاثنين، في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:47+0000
2023-02-20T12:47+0000
2023-02-20T12:47+0000
العالم العربي
الجزائر
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.وبحسب البيان، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين البلدين، حسب موقع "الجزائر الآن".وهنأ الفريق شنقريحة، دولة قطر على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، و"التي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن دولة قطر".وقرر الرئيس الجزائري ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.ومن بين المشروعات التي سيمولها الرئيس الجزائري تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.
https://sputnikarabic.ae/20230217/تبون-الجزائر-مستعدة-للحد-من-خطورة-التوتر-الذي-أَصبح-يطبع-العلاقات-الدولية-1073653827.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري
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استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الاثنين، في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.
وبحسب البيان، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين البلدين، حسب موقع "الجزائر الآن
".
وهنأ الفريق شنقريحة، دولة قطر على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، و"التي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن دولة قطر".
وقرر الرئيس الجزائري
ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.
ومن بين المشروعات التي سيمولها الرئيس الجزائري تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.