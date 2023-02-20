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https://sputnikarabic.ae/20230220/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يستقبل-نظيره-القطري-1073766086.html
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري
استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الاثنين، في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:47+0000
2023-02-20T12:47+0000
العالم العربي
الجزائر
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.وبحسب البيان، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين البلدين، حسب موقع "الجزائر الآن".وهنأ الفريق شنقريحة، دولة قطر على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، و"التي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن دولة قطر".وقرر الرئيس الجزائري ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.ومن بين المشروعات التي سيمولها الرئيس الجزائري تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.
https://sputnikarabic.ae/20230217/تبون-الجزائر-مستعدة-للحد-من-خطورة-التوتر-الذي-أَصبح-يطبع-العلاقات-الدولية-1073653827.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري

12:47 GMT 20.02.2023
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)مراسم افتتاح التدريبات الإستراتيجية للقيادة والأركان "فوستوك 2022" في روسيا، 31 أغسطس 2022
مراسم افتتاح التدريبات الإستراتيجية للقيادة والأركان فوستوك 2022 في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الاثنين، في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.
وبحسب البيان، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين البلدين، حسب موقع "الجزائر الآن".
وهنأ الفريق شنقريحة، دولة قطر على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، و"التي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن دولة قطر".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
تبون: الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية
17 فبراير, 12:24 GMT
وقرر الرئيس الجزائري ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بهدف التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.
ومن بين المشروعات التي سيمولها الرئيس الجزائري تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.
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