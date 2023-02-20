https://sputnikarabic.ae/20230220/شقيقة-كيم-جونغ-أون-تصف-العلماء-الكوريين-الجنوبيين-بـالفراخ-الصغار-1073738617.html
شقيقة كيم جونغ أون تصف العلماء الكوريين الجنوبيين بـ"الفراخ الصغار"
شقيقة كيم جونغ أون تصف العلماء الكوريين الجنوبيين بـ"الفراخ الصغار"
رفضت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يي جونغ انتقادات الخبراء العسكريين الكوريين الجنوبيين لإطلاق صاروخ "هواسونغ -15" في 18 فبراير/شباط، لشكهم في أن كوريا... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T07:25+0000
2023-02-20T07:25+0000
2023-02-20T07:25+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وأكدت كيم يي جونغ، أن بيونغ يانغ لديها التكنولوجيا والقدرات اللازمة وستزيد من عدد الصواريخ. وأضافت أنه لا ينبغي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن تقلقا بشأن تكنولوجيا بيونغ يانغ، ولكن يجب أن يفكروا بجدية في إجراءاتهم الدفاعية، حسبما ذكرت وكالة "تسي تي أ كي".وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، إن الجيش أكمل المهمة في الوقت المناسب، مع مراعاة الطقس والبيانات الخاصة بأفعال المخابرات الكورية الجنوبية. ووفقا لها، فقد تم الإطلاق عندما هبطت سبع طائرات معادية شاركت في استطلاع جوي.تقدم كوريا الشمالية الديمقراطية بيانات دقيقة في تقاريرها حول تجارب الصواريخ بعيدة المدى. وكانت قد أعلنت عن إطلاق صاروخ حلّق 4015 ثانية، وكان مدى الطيران 989 كم، وكان أقصى ارتفاع له 5768.5 كم في 18 فبراير/شباط.سجلت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، إطلاق صاروخين باليستيين من جمهورية كوريا الشمالية. بدوره، دعا الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية إلى وقف عمليات الإطلاق على الفور.
https://sputnikarabic.ae/20230220/كوريا-الشمالية-تعلن-امتلاكها-أسلحة-قادرة-على-حرق-مطارات-العدو-1073736231.html
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العالم, كوريا الشمالية
شقيقة كيم جونغ أون تصف العلماء الكوريين الجنوبيين بـ"الفراخ الصغار"
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رفضت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يي جونغ انتقادات الخبراء العسكريين الكوريين الجنوبيين لإطلاق صاروخ "هواسونغ -15" في 18 فبراير/شباط، لشكهم في أن كوريا الشمالية لديها التكنولوجيا اللازمة، واصفة إياهم بـ "الفراخ ذات الفم الأصفر".
وأكدت كيم يي جونغ، أن بيونغ يانغ لديها التكنولوجيا والقدرات اللازمة وستزيد من عدد الصواريخ. وأضافت أنه لا ينبغي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن تقلقا بشأن تكنولوجيا بيونغ يانغ، ولكن يجب أن يفكروا بجدية في إجراءاتهم الدفاعية، حسبما ذكرت وكالة "تسي تي أ كي".
وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، إن الجيش أكمل المهمة في الوقت المناسب، مع مراعاة الطقس والبيانات الخاصة بأفعال المخابرات الكورية الجنوبية. ووفقا لها، فقد تم الإطلاق عندما هبطت سبع طائرات معادية شاركت في استطلاع جوي.
تقدم كوريا الشمالية الديمقراطية بيانات دقيقة في تقاريرها حول تجارب الصواريخ بعيدة المدى. وكانت قد أعلنت عن إطلاق صاروخ
حلّق 4015 ثانية، وكان مدى الطيران 989 كم، وكان أقصى ارتفاع له 5768.5 كم في 18 فبراير/شباط.
سجلت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، إطلاق صاروخين باليستيين من جمهورية كوريا الشمالية. بدوره، دعا الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية إلى وقف عمليات الإطلاق على الفور.