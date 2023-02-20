https://sputnikarabic.ae/20230220/كوريا-الجنوبية-سنضطر-إلى-التفكير-في-امتلاك-أسلحة-نووية-1073738051.html

كوريا الجنوبية: سنضطر إلى التفكير في امتلاك أسلحة نووية

كوريا الجنوبية: سنضطر إلى التفكير في امتلاك أسلحة نووية

صرح زعيم حزب "القوة المدنية" الكوري الجنوبي الحاكم، جونغ جين سوك، أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية سبب لمناقشة حاجة كوريا إلى امتلاك أسلحة نووية خاصة بها،... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T06:42+0000

2023-02-20T06:42+0000

2023-02-20T06:42+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070602107_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_678c2a42336008b91cdc3ff698c93337.png

وقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية إنه "كلما استمرت "الاستفزازات" المسلحة من كوريا الشمالية، كلما زاد الحديث عن امتلاك أسلحة نووية"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".وأشار إلى الحاجة إلى تعزيز نظام "Kill Chain" (مفهوم الضربة الوقائية على الصواريخ والمنشآت النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في حالة حدوث نزاع) حتى لا تتمكن كوريا الشمالية من التعافي أبدًا إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية في شبه الجزيرة.وأضاف جونغ جين سوك، أن اختيار سيئول هو تعزيز الردع الموسع، ومع ذلك، إذا لم يكن هذا الرد كافيا، فيجب على كوريا الجنوبية أن تفكر بجدية في أسلحتها النووية. وشرح موقفه بشكوك في أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد للمخاطرة بمدنها لحماية جمهورية كوريا، بالنظر إلى التهديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية.كما وصف السياسي سياسة الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية، مون جاي إن، الذي سعى للحوار مع كوريا الديمقراطية، بأنها "عرض سلمي". وبحسب جونغ جين سوك، فإن زعيم كوريا الديمقراطية لن يتخلى عن الأسلحة النووية، حتى لو مات ملايين الكوريين الشماليين جوعا. كما أشار إلى أن إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية سيستمر حيث من المقرر إجراء التدريبات الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية في مارس/أذار.

https://sputnikarabic.ae/20230220/كوريا-الشمالية-تعلن-امتلاكها-أسلحة-قادرة-على-حرق-مطارات-العدو-1073736231.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم