https://sputnikarabic.ae/20230220/لبنان-قرار-بإغلاق-المدارس-والجامعات-غدا-بعد-الهزة-الأرضية-التي-تعرضت-لها-البلاد-1073797631.html
لبنان.. قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدا بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد
لبنان.. قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدا بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد
لبنان.. قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدا بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T21:28+0000
2023-02-20T21:28+0000
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أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، إغلاق المدارس والجامعات يوم غد الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها لبنان، مساء اليوم.بيروت- سبوتنيك. وكلف وزير التربية والتعليم اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، المسؤولين عن إدارة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، "بالكشف الهندسي مجدداً على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني لم تكن ظاهرة في الكشف الأول [الذي أجرته الوزارة مؤخراً]".ودعا الحلبي "إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية".وتعرضت ولاية هاتاي جنوب تركيا، اليوم الاثنين، لـ زلزالين بقوة 6.4 و5.8 على مقياس ريختر وأكثر من 30 هزة أرضية، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني في الولاية، فضلا عن حدوث هزات ارتدادية شعر بها السكان في سوريا ولبنان وفلسطين.وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مصرع 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين جراء الزلازل التي ضربت البلاد في وقت سابق اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230220/زلزال-جديد-قوي-نسبيا-يضرب-تركيا-وسوريا-1073784084.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, زلزال, أخبار العالم العربي, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, زلزال, أخبار العالم العربي, العالم العربي
لبنان.. قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدا بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد
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لبنان.. قرار بإغلاق المدارس والجامعات غدا بعد الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد.
أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، إغلاق المدارس والجامعات يوم غد الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية
التي تعرضت لها لبنان، مساء اليوم.
بيروت- سبوتنيك. وكلف وزير التربية والتعليم اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، المسؤولين عن إدارة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، "بالكشف الهندسي مجدداً على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني لم تكن ظاهرة في الكشف الأول [الذي أجرته الوزارة مؤخراً]".
ودعا الحلبي "إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية".
وتعرضت ولاية هاتاي جنوب تركيا، اليوم الاثنين، لـ زلزالين بقوة 6.4 و5.8 على مقياس ريختر وأكثر من 30 هزة أرضية، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني في الولاية، فضلا عن حدوث هزات ارتدادية
شعر بها السكان في سوريا ولبنان وفلسطين.
وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مصرع 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين جراء الزلازل
التي ضربت البلاد في وقت سابق اليوم.