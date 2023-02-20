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https://sputnikarabic.ae/20230220/مالك-ليفربول-الإنجليزي-يكشف-حقيقة-طرح-النادي-للبيع-1073797926.html
مالك ليفربول الإنجليزي يكشف حقيقة طرح النادي للبيع
مالك ليفربول الإنجليزي يكشف حقيقة طرح النادي للبيع
أكد مالك نادي ليفربول لكرة القدم الملياردير الأمريكي جون هنري، أن النادي الإنجليزي غير مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T21:51+0000
2023-02-20T21:51+0000
رياضة
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وقال هنري في مقابلة مع صحيفة "بوسطن سبورتس": "أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول، لكني ألتزم بالحقائق".وأضاف: "أضفينا طابعا رسميا بسيطا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم".وتابع: "هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عاما الماضية؟".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي قالت مجموعة فينوي الرياضية (فينوي سبورتس غروب - أف أس جي)، المملوكة من هنري، إنها "ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادٍ".
https://sputnikarabic.ae/20230213/ليفربول-يقترب-من-التضحية-بمحمد-صلاح-وكلوب-يرفض-الرحيل-1073452326.html
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رياضة
رياضة

مالك ليفربول الإنجليزي يكشف حقيقة طرح النادي للبيع

21:51 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFFجماهير ليفربول
جماهير ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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أكد مالك نادي ليفربول لكرة القدم الملياردير الأمريكي جون هنري، أن النادي الإنجليزي غير مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه.
وقال هنري في مقابلة مع صحيفة "بوسطن سبورتس": "أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول، لكني ألتزم بالحقائق".
وأضاف: "أضفينا طابعا رسميا بسيطا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم".
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
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وتابع: "هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عاما الماضية؟".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي قالت مجموعة فينوي الرياضية (فينوي سبورتس غروب - أف أس جي)، المملوكة من هنري، إنها "ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كنادٍ".
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