https://sputnikarabic.ae/20230213/ليفربول-يقترب-من-التضحية-بمحمد-صلاح-وكلوب-يرفض-الرحيل-1073452326.html
ليفربول يقترب من التضحية بمحمد صلاح... وكلوب يرفض الرحيل
ليفربول يقترب من التضحية بمحمد صلاح... وكلوب يرفض الرحيل
يفكر نادي "ليفبرول" الإنجليزي في التضحية بنجمه المصري محمد صلاح، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، وسط نتائج متتالية مخيبة للآمال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:48+0000
2023-02-13T10:48+0000
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وكان صلاح قد وقع عقدًا جديدًا، في يوليو/ تموز الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة مع مسؤولي ليفربول حيث يحصل حاليًا على الأجر الأعلى في ملعب الأنفيلد.وأشارت الشبكة إلى أن مُلاك ليفربول مستعدون لإبرام صفقات باهظة الثمن، وهذا يعني بيع واحد أو اثنين من الأسماء الكبيرة في الفريق.وسبق أن باع ليفربول السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي من أجل تمهيد الطريق لتوقيع داروين نونيز، وسيحتاج إلى رحيل نجم آخر لتمكين الإدارة من جلب لاعبين جدد آخرين.في سياق متصل، تحدث المدير الفني للفريق، يوجن كلوب عن التقارير التي رجحت رحيله هو الآخر عن الفريق الإنجليزي، لكنه قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" إن "هناك مسؤولية كبيرة على عاتقي، لن أتخلى عنها أبدًا، لكنني لن أرحل لا يمكنني فعل ذلك".يعاني ليفربول من تذبذب أداء جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، ليحتل الفريق المركز العاشر برصيد 29 نقطة ولم يفز في آخر 4 مباريات، قبل مباراة إيفرتون مساء اليوم، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أنفيلد".
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رياضة, ليفربول, أخبار إنجلترا
رياضة, ليفربول, أخبار إنجلترا
ليفربول يقترب من التضحية بمحمد صلاح... وكلوب يرفض الرحيل
10:48 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
يفكر نادي "ليفبرول" الإنجليزي في التضحية بنجمه المصري محمد صلاح، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، وسط نتائج متتالية مخيبة للآمال.
وكان صلاح قد وقع عقدًا جديدًا، في يوليو/ تموز الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة مع مسؤولي ليفربول حيث يحصل حاليًا على الأجر الأعلى في ملعب الأنفيلد.
13 نوفمبر 2022, 15:45 GMT
وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر
"، ذكرت مصادر داخل ليفربول، أن محمد صلاح هو نجم الفريق الوحيد الذي قد يرغب النادي في بيعه في الصيف المقبل لتأمين مبلغ كبير، جراء الاستغناء عنه، من أجل إدخال العديد من التغييرات على الفريق، في الميركاتو الصيفي المرتقب، بعد موسم كارثي.
وأشارت الشبكة إلى أن مُلاك ليفربول مستعدون لإبرام صفقات باهظة الثمن
، وهذا يعني بيع واحد أو اثنين من الأسماء الكبيرة في الفريق.
وسبق أن باع ليفربول السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي من أجل تمهيد الطريق لتوقيع داروين نونيز، وسيحتاج إلى رحيل نجم آخر لتمكين الإدارة من جلب لاعبين جدد آخرين.
27 ديسمبر 2022, 18:43 GMT
في سياق متصل، تحدث المدير الفني للفريق، يوجن كلوب عن التقارير التي رجحت رحيله هو الآخر عن الفريق الإنجليزي، لكنه قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" إن "هناك مسؤولية كبيرة على عاتقي
، لن أتخلى عنها أبدًا، لكنني لن أرحل لا يمكنني فعل ذلك".
وقال "أعلم بأننا نمر بفترة صعبة لكن علينا القتال وبذل مزيد من الجهد، أعلم مكانة ليفربول العظيمة، لذلك كما مررنا بذلك معًا وعلينا تخطيه من أجل تحقيق النجاح مرة أخرى في المستقبل، ولن يحدث ذلك إلا بترتيب البيت من جديد".
يعاني ليفربول من تذبذب أداء جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، ليحتل الفريق المركز العاشر برصيد 29 نقطة ولم يفز في آخر 4 مباريات، قبل مباراة إيفرتون مساء اليوم، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أنفيلد".