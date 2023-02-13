https://sputnikarabic.ae/20230213/ليفربول-يقترب-من-التضحية-بمحمد-صلاح-وكلوب-يرفض-الرحيل-1073452326.html

ليفربول يقترب من التضحية بمحمد صلاح... وكلوب يرفض الرحيل

ليفربول يقترب من التضحية بمحمد صلاح... وكلوب يرفض الرحيل

يفكر نادي "ليفبرول" الإنجليزي في التضحية بنجمه المصري محمد صلاح، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، وسط نتائج متتالية مخيبة للآمال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار إنجلترا

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وكان صلاح قد وقع عقدًا جديدًا، في يوليو/ تموز الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة مع مسؤولي ليفربول حيث يحصل حاليًا على الأجر الأعلى في ملعب الأنفيلد.وأشارت الشبكة إلى أن مُلاك ليفربول مستعدون لإبرام صفقات باهظة الثمن، وهذا يعني بيع واحد أو اثنين من الأسماء الكبيرة في الفريق.وسبق أن باع ليفربول السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي من أجل تمهيد الطريق لتوقيع داروين نونيز، وسيحتاج إلى رحيل نجم آخر لتمكين الإدارة من جلب لاعبين جدد آخرين.في سياق متصل، تحدث المدير الفني للفريق، يوجن كلوب عن التقارير التي رجحت رحيله هو الآخر عن الفريق الإنجليزي، لكنه قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" إن "هناك مسؤولية كبيرة على عاتقي، لن أتخلى عنها أبدًا، لكنني لن أرحل لا يمكنني فعل ذلك".يعاني ليفربول من تذبذب أداء جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، ليحتل الفريق المركز العاشر برصيد 29 نقطة ولم يفز في آخر 4 مباريات، قبل مباراة إيفرتون مساء اليوم، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أنفيلد".

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