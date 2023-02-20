مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تطلق محطة إخبارية متعددة الوسائط بخواص استثنائية
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
© Sputnik . Evgeniy Odinokov/
أطلقت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية محطة إخبارية متعددة الوسائط "سبوتنيك ميديا بنك" حيث سيتمكن مستخدمو هذه المحطة المحدثة الآن من تلقي مقاطع مصورة للأحداث التي تجري حول العالم مرفقة مع النصوص وكذلك رؤية الأخبار المصورة ومقاطع الفيديو.
موسكو - سبوتنيك. وتمكن هذه المحطة للمرة الأولى قراءها من الوصول إلى بعض المعلومات ذات المحتوى المحظور سابقاً.
إذ أصبح من الممكن لجميع المستخدمين الآن - بعد التسجيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي – قراءة ومشاركة المواد الحصرية من الوكالة وأهم أخبار الساعة.
يشار إلى أن خدمة "البحث" أصبحت "قابلة للتعلم" بحيث تقوم بتقديم معلومات ذات الصلة للأخبار والوسائط المتعددة.
علاوة على ذلك فإن المحطة لا توفر فقط وصولاً سريعاً إلى المواد الأرشيفية حسب تاريخ النشر فحسب، بل تدعم أيضاً البحث عن الأخبار وفق الوسم (tag)، إذ يمكن إجراء عملية الاختيار بحسب الفئات التالية: الأشخاص أو المنظمات أو الأحداث أو المواقع الجغرافية.
في هذا الاطار تم تحسين إمكانيات تخصيص المحتوى لمستخدم معين وتوفير تكامل الشريط الاخباري الذي تم إنشاؤه مع روبوت-التلغرام، وبالتالي فإن إنشاء موجز الأخبار المخصص للمستخدمين ومجموعة المواد ذات الصلة يجعل العمل مع المعلومات التي يحتاجها المشتركون أكثر ملاءمة وكفاءة.
كما حصل المشتركون في محطة الأخبار على إمكانية رؤية عرض محتوى الوسائط المتعددة، والذي يمكن تنزيله من "سبوتنيك ميديا بنك".
ونوه دميتري غورنوستاييف، نائب رئيس التحرير - مدير قسم المعلومات الرئيسية في "روسيا سيغودنيا" اليوم الاثنين إلى أنه: "لأول مرة في قطاع الإعلام الروسي، يتم عرض كم هائل من الأخبار النصية ومقاطع الفيديو والصور ذات الصلة على منصة واحدة".
وبالتالي سيكون الأمر أسهل لمشتركينا في إيجاد ما هو مطلوب، الذين يقومون بشراء ليس فقط النصوص الإخبارية ولكن أيضاً مقاطع الفيديو التي نقوم بإنتاجها بكميات كبيرة على مستوى القنوات التلفزيونية الرائدة.
وأضاف غورنوستاييف: "الجدير بالذكر أن مراسلينا موجودون الآن في أكثر المناطق العسكرية سخونه، ومن هناك يأتي تدفق يومي من أخبارنا الحصرية، وكذلك من أكثر من 120 مدينة في العالم حيث يعمل صحفيو وكالة سبوتنيك".
10 فبراير, 09:25 GMT
وهناك ابتكار آخر وهو أننا لأول مرة نمنح حق الوصول إلى مواد معينة من الأخبار التي كانت سابقاً غير متاحة بناءً على طلب المستخدمين العاديين عند التسجيل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو الهاتف المحمول أو خوادم البريد.
وفي هذا السياق أشار دميتري غروزديف نائب رئيس التحرير قائلاً: "المحطة المحدثة هي قناة شاملة للوصول إلى منتجات الوسائط المتعددة للمجموعة الإعلامية، بمعنى أنه يتم نشر النصوص والصور التوضيحية والفيديو على منصة واحدة".
وعليه فإن التقنيات المحسّنة للتخطيط التكيفي وضمان السرعة والاستقرار والبحث القابل للتعلم والأمان.
وختم: "كل ذلك يتيح للمشتركين في مجموعة وسائل الإعلام التابعة "لروسيا سيغودنيا" إمكانية استخدام المحطة بشكل مريح سواء على سطح المكتب أو على أجهزة محمولة مختلفة للعمل من أي مكان في العالم".