https://sputnikarabic.ae/20230220/مجموعة-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-تطلق-محطة-إخبارية-متعددة-الوسائط-بخواص-استثنائية-1073781084.html

مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تطلق محطة إخبارية متعددة الوسائط بخواص استثنائية

مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تطلق محطة إخبارية متعددة الوسائط بخواص استثنائية

أطلقت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية محطة إخبارية متعددة الوسائط "سبوتنيك ميديا بنك" حيث سيتمكن مستخدمو هذه المحطة المحدثة الآن من تلقي مقاطع مصورة للأحداث... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T16:05+0000

2023-02-20T16:05+0000

2023-02-20T16:05+0000

سبوتنيك

تقارير سبوتنيك

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موسكو - سبوتنيك. وتمكن هذه المحطة للمرة الأولى قراءها من الوصول إلى بعض المعلومات ذات المحتوى المحظور سابقاً.يشار إلى أن خدمة "البحث" أصبحت "قابلة للتعلم" بحيث تقوم بتقديم معلومات ذات الصلة للأخبار والوسائط المتعددة.في هذا الاطار تم تحسين إمكانيات تخصيص المحتوى لمستخدم معين وتوفير تكامل الشريط الاخباري الذي تم إنشاؤه مع روبوت-التلغرام، وبالتالي فإن إنشاء موجز الأخبار المخصص للمستخدمين ومجموعة المواد ذات الصلة يجعل العمل مع المعلومات التي يحتاجها المشتركون أكثر ملاءمة وكفاءة. ونوه دميتري غورنوستاييف، نائب رئيس التحرير - مدير قسم المعلومات الرئيسية في "روسيا سيغودنيا" اليوم الاثنين إلى أنه: "لأول مرة في قطاع الإعلام الروسي، يتم عرض كم هائل من الأخبار النصية ومقاطع الفيديو والصور ذات الصلة على منصة واحدة".وأضاف غورنوستاييف: "الجدير بالذكر أن مراسلينا موجودون الآن في أكثر المناطق العسكرية سخونه، ومن هناك يأتي تدفق يومي من أخبارنا الحصرية، وكذلك من أكثر من 120 مدينة في العالم حيث يعمل صحفيو وكالة سبوتنيك".وفي هذا السياق أشار دميتري غروزديف نائب رئيس التحرير قائلاً: "المحطة المحدثة هي قناة شاملة للوصول إلى منتجات الوسائط المتعددة للمجموعة الإعلامية، بمعنى أنه يتم نشر النصوص والصور التوضيحية والفيديو على منصة واحدة".وختم: "كل ذلك يتيح للمشتركين في مجموعة وسائل الإعلام التابعة "لروسيا سيغودنيا" إمكانية استخدام المحطة بشكل مريح سواء على سطح المكتب أو على أجهزة محمولة مختلفة للعمل من أي مكان في العالم".

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