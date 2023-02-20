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https://sputnikarabic.ae/20230220/وزير-الخارجية-التونسي-قيس-سعيد-حريص-على-دعم-مسار-المصالحة-في-ليبيا-1073787609.html
وزير الخارجية التونسي: قيس سعيد حريص على دعم مسار المصالحة في ليبيا
وزير الخارجية التونسي: قيس سعيد حريص على دعم مسار المصالحة في ليبيا
قال نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، إن بلاده تؤمن بحتميّة تعزيز العمل الأفريقي المشترك من أجل النهوض بواقع القارة خاصّة في هذا... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T18:51+0000
2023-02-20T18:51+0000
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وأكد وزير الخارجية التونسي، خلال مشاركته في أعمال القمة 36 للاتحاد الأفريقي، أمس، أن تونس تولي أفريقيا مكانة كبيرة في إطار سياستها الخارجية، إيمانا منها بوحدة المصير وحتميّة تعزيز العمل الأفريقي المشترك.ولفت إلى حرص الرئيس التونسي قيس سعيد "على دعم مسار المصالحة في ليبيا"، مشددا على أنهوفي وقت سابق قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إن المنظمة ستنظم مؤتمرا للمصالحة الوطنية في ليبيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد العربي الأفريقي.وأضاف: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف (الليبية) ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني".وقال فكي إن الاجتماع سيترأسه مسؤول الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو.وانزلق البلد الواقع شمالي أفريقيا إلى عقد من العنف بعد الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 في تمرد دعمه الناتو.وأدى الاستيلاء على السلطة إلى ظهور عدد لا يحصى من الميليشيات المحلية ودفع تدخلات من قبل العديد من القوى الغربية والإقليمية.ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع إدارة في شرق ليبيا بقيادة فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان- مع حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بدعوى أنها تجاوزت فترة ولايتها.كان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 لدعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.لكن الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات الشديدة حول المرشحين المثيرين للجدل وقواعد المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/الاتحاد-الأفريقي-بصدد-تنظيم-مؤتمر-للمصالحة-في-ليبيا-1073738251.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

وزير الخارجية التونسي: قيس سعيد حريص على دعم مسار المصالحة في ليبيا

18:51 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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قال نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، إن بلاده تؤمن بحتميّة تعزيز العمل الأفريقي المشترك من أجل النهوض بواقع القارة خاصّة في هذا الظرف الدولي الدقيق.
وأكد وزير الخارجية التونسي، خلال مشاركته في أعمال القمة 36 للاتحاد الأفريقي، أمس، أن تونس تولي أفريقيا مكانة كبيرة في إطار سياستها الخارجية، إيمانا منها بوحدة المصير وحتميّة تعزيز العمل الأفريقي المشترك.
ولفت إلى حرص الرئيس التونسي قيس سعيد "على دعم مسار المصالحة في ليبيا"، مشددا على أنه
"لا مجال للخروج من الأزمة الليبية إلا في إطار حل ليبي- ليبي يرتكز على الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحدة ومستقرة".
وفي وقت سابق قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إن المنظمة ستنظم مؤتمرا للمصالحة الوطنية في ليبيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد العربي الأفريقي.
وأضاف: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف (الليبية) ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني".
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
الاتحاد الأفريقي بصدد تنظيم مؤتمر للمصالحة في ليبيا
07:05 GMT
وقال فكي إن الاجتماع سيترأسه مسؤول الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو.
وانزلق البلد الواقع شمالي أفريقيا إلى عقد من العنف بعد الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011 في تمرد دعمه الناتو.
وأدى الاستيلاء على السلطة إلى ظهور عدد لا يحصى من الميليشيات المحلية ودفع تدخلات من قبل العديد من القوى الغربية والإقليمية.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع إدارة في شرق ليبيا بقيادة فتحي باشاغا المدعوم من البرلمان- مع حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بدعوى أنها تجاوزت فترة ولايتها.
كان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 لدعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
لكن الانتخابات تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات الشديدة حول المرشحين المثيرين للجدل وقواعد المشاركة.
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