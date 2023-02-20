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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وول-ستريت-جورنال-الولايات-المتحدة-تفكر-بإرسال-مراقبين-لأوكرانيا-لتعقب-حركة-المساعدات-1073748946.html
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تفكر بإرسال مراقبين لأوكرانيا لتعقب حركة المساعدات
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تفكر بإرسال مراقبين لأوكرانيا لتعقب حركة المساعدات
أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تتبع المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا والتي يتجاوز حجمها 110 مليارات دولار، شاملة مساعدات عسكرية... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T08:48+0000
2023-02-20T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مسؤولين كبار في هيئة الرقابة سيضغطون لنشر مراقبيين ومحققين في أوكرانيا لتتبع حركة هذه المساعدات.وقال مفتشون من البنتاغون والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مقابلة مع الصحيفة، إنهم تمكنوا من إجراء مهام رقابية مهمة عن بُعد باستخدام موظفين مقيمين في واشنطن وبولندا وألمانيا.وستكون وظيفة المراقبيين ضمان عدم بيع الأسلحة أو حدوث اختلاس في أموال الضرائب والتأكد من أن برامج المساعدة تعمل بشكل صحيح.وأقرت اللجنة أن الحجم الهائل لحزمة المساعدات الأمريكية، والسرعة التي تم تخصيصها من قبل الكونغرس، يمثلان تحديات.مع تصعيد الرقابة الغربية، كثف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة جهود مكافحة الفساد، وطرد مسؤولين وأمر باعتقال مسؤولين سابقين.يذكر أنه في عام 2022، خصص الكونغرس أكثر من 113 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لوثائق حكومية.وقال المسؤولون إن التحدي الآخر للرقابة هو أن طبيعة المساعدة الأمريكية لأوكرانيا تتطور بسرعة. فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة الآن على العديد من أنظمة الأسلحة المتقدمة، التي رفض البيت الأبيض في البداية مشاركتها مع الجيش الأوكراني، وتم تسليمها أو أنها في طريقها للتسليم.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تفكر بإرسال مراقبين لأوكرانيا لتعقب حركة المساعدات

08:48 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / US Department of Defense / Thomas Mortقوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مروحيات هجومية تابعة لقوات الجيش الأمريكي في لاتفيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / US Department of Defense / Thomas Mort
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تتبع المساعدات التي قدمتها لأوكرانيا والتي يتجاوز حجمها 110 مليارات دولار، شاملة مساعدات عسكرية واقتصادية.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن مسؤولين كبار في هيئة الرقابة سيضغطون لنشر مراقبيين ومحققين في أوكرانيا لتتبع حركة هذه المساعدات.
وقال مفتشون من البنتاغون والخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مقابلة مع الصحيفة، إنهم تمكنوا من إجراء مهام رقابية مهمة عن بُعد باستخدام موظفين مقيمين في واشنطن وبولندا وألمانيا.

وأضاف المفتشون أنه بعد الرحلة التي قاموا بها إلى كييف في أواخر يناير/كانون الثاني، سيضغطون لنشر 177 مراقبا ومحققا في أوكرانيا لمتابعة هذه المساعدات.

وستكون وظيفة المراقبيين ضمان عدم بيع الأسلحة أو حدوث اختلاس في أموال الضرائب والتأكد من أن برامج المساعدة تعمل بشكل صحيح.
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وأقرت اللجنة أن الحجم الهائل لحزمة المساعدات الأمريكية، والسرعة التي تم تخصيصها من قبل الكونغرس، يمثلان تحديات.

وقالت ديانا شو، نائبة المفتش العام في وزارة الخارجية: "إنها كمية كبيرة بشكل لا يصدق من المساعدة أن تتدفق إلى حكومة واحدة أو لغرض واحد في وقت قصير للغاية. أي احتيال أو إهدار أو إساءة استخدام من شأنها تحويل هذا التمويل عن الغرض المقصود منه ويعرض التدفق المستمر لتلك المساعدة للخطر".

مع تصعيد الرقابة الغربية، كثف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة جهود مكافحة الفساد، وطرد مسؤولين وأمر باعتقال مسؤولين سابقين.
يذكر أنه في عام 2022، خصص الكونغرس أكثر من 113 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لوثائق حكومية.
وقال المسؤولون إن التحدي الآخر للرقابة هو أن طبيعة المساعدة الأمريكية لأوكرانيا تتطور بسرعة. فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة الآن على العديد من أنظمة الأسلحة المتقدمة، التي رفض البيت الأبيض في البداية مشاركتها مع الجيش الأوكراني، وتم تسليمها أو أنها في طريقها للتسليم.
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