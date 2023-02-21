https://sputnikarabic.ae/20230221/أهم-5-تمارين-يجب-على-كل-امرأة-القيام-بها-1073830043.html

أهم 5 تمارين يجب على كل امرأة القيام بها

أهم 5 تمارين يجب على كل امرأة القيام بها

في عملية إنقاص الوزن والحفاظ على لياقتك، غالبا ما ترتكب النساء أخطاء مثل تناول القليل جدا من الطعام، وعدم ممارسة الرياضة وتوقع نتائج فورية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T13:43+0000

2023-02-21T13:43+0000

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علاوة على ذلك، تخشى العديد من النساء الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ورفع الأوزان لأنهن يعتقدن أن ذلك سيجعلهن أضخم.في الواقع، يساعد رفع الأوزان المرأة على أن تصبح أقوى بينما يساعدها أيضا في المهام اليومية، وفق موقع "only my health" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.إذا كنتِ على وشك البدء في نظام لياقة بدنية أو كنت تعانين من ترهل الجلد، فيمكن أن تساعدك هذه التمارين الخمسة في محاربة كل ذلك.1-القرفصاء (السكوات)تميل النساء إلى تخزين غالبية دهونهن في الجزء السفلي من الجسم، لذا فإن التركيز على الساقين أمر ضروري. القرفصاء هو تمرين ممتاز لتطوير الجزء السفلي من الجسم.يساعد السكوات في استهداف تلك المناطق العنيدة حيث يتم تخزين غالبية الدهون، مثل عضلات المؤخرة أو الأفخاذ علاوة على ذلك، عند أداء السكوات، تقوم بتمرين جميع العضلات في الجزء السفلي من جسمك، بما في ذلك عضلات المؤخرة وأوتار الركبة والأفخاذ والسمانة.أفضل شيء في السكوات هو أنه يساعدك على حرق معظم السعرات الحرارية مع زيادة التمثيل الغذائي أيضا، ويمكن أداؤه باستخدام الأوزان أو حتى من دونها في المنزل. 2-الضغطتعاني غالبية النساء من آلام في الكتف وضعف عضلات الصدر، لذلك من المهم تضمين حركة تساعد على استهداف عضلات الدفع: الصدر والكتف والعضلة ثلاثية الرؤوس (ترايسبس). تمرين الضغط هو أحد أفضل التمارين عندما يتعلق الأمر ببناء القوة في الجزء العلوي من الجسم.عندما تقوم بتمرين الضغط، فأنت لا تقوي عضلات الدفع فحسب، بل تقوي عضلاتك الأساسية أيضا.علاوة على ذلك، فإن تمرين الضغط هو حركة مركبة، مما يعني أنه يعمل على أكثر من عضلتين في الوقت نفسه، مما يسمح لك باستخدامه لفقدان الوزن وزيادة العضلات.أفضل شيء في تمرين الضغط هو أنه يمكنك القيام بها في أي مكان، ولا يتطلب أي معدات خاصة.3-لوح الخشب أو تمرين بلانكهل تعانين من دهون البطن؟ حاولي دمج هذا التمرين في روتينك. البلانك طريقة رائعة لحرق الدهون مع تقوية عضلات جذع الجسم.عند أداء تمرين بلانك، فإنك تقومين بتمرين كل عضلة أساسية وأسفل ظهرك وبعض عضلات الجزء السفلي من جسمك.أفضل شيء في أداء تمارين البلانك هو أنها تساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية.4-البايسبستعاني النساء في كثير من الأحيان من مشكلة ترهل أو ضعف الذراعين، ولا يوجد تمرين يطور أذرع أفضل من تمرين عضلات الذراع الأمامية ذات الرأسين (بايسبس).تمرين العضلة ذات الرأسين هو تمرين قديم يقوي الذراعين بينما يحرق الدهون أيضا. أفضل شيء في هذه تمرينات هو أنها تستهدف رؤوس عضلة البايسبس بينما تقوي أيضا عضلات الساعد.5-السحب العلويتمرين السحب لأسفل هو أحد أفضل التمارين لتطوير ظهر قوي، والذي يمكن أن يساعد النساء على تجنب الترهل. ويستهدف التمرين عضلاتك الظهرية العريضة، التي يساعد تدريبها على حرق معظم السعرات الحرارية الزائدة.

https://sputnikarabic.ae/20210823/3-تمارين-يجب-أن-يقوم-بها-الرجال-يوميا-تزيد-مستوى-التستوستيرون-فيديو-1049914999.html

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