https://sputnikarabic.ae/20230221/العراق-محادثات-بشأن-عودة-طوعية-للنازحين-1073835617.html
العراق... محادثات بشأن عودة طوعية للنازحين
العراق... محادثات بشأن عودة طوعية للنازحين
بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو تهيئة البيئة الآمنة لعودة النازحين طوعيا. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:41+0000
2023-02-21T14:41+0000
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وأفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن "مستشار الأمن القومي التقى وزيرة الهجرة والمهجرين، وبحثا الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة، في مجال دعم العودة الطوعية للنازحين والتخفيف من معاناتهم".هذا ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في وقت سابق، إلى تعزيز الجهود الهادفة لإنهاء ملف النازحين.وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن الأخير شدد على "ضرورة تعزيز الجهود على جميع الصعد من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم".وأكد رشيد على ضرورة عدم التساهل في ملف النازحين "الإنساني الحيوي"، والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الشأن.وطالب الرئيس العراقي بإكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات.ولفت إلى استعداد الرئاسة العراقية لتقديم الدعم لهذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة النازحين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.
https://sputnikarabic.ae/20230131/الرئيس-العراقي-يطالب-بإنهاء-ملف-النازحين--1072935688.html
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أخبار العالم العربي, عودة, اللاجئون, العراق
أخبار العالم العربي, عودة, اللاجئون, العراق
العراق... محادثات بشأن عودة طوعية للنازحين
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو تهيئة البيئة الآمنة لعودة النازحين طوعيا.
وأفاد المكتب
الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن "مستشار الأمن القومي التقى وزيرة الهجرة والمهجرين، وبحثا الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة، في مجال دعم العودة الطوعية للنازحين والتخفيف من معاناتهم".
وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء أيضا، تأكيد أهمية تهيئة البيئة الآمنة والمناسبة لإعادة دمج النازحين العائدين بالمجتمع، وصولا لإنهاء ملف مخيمات النزوح بشكل صحيح وآمن".
هذا ودعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في وقت سابق، إلى تعزيز الجهود الهادفة لإنهاء ملف النازحين.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن الأخير شدد على "ضرورة تعزيز الجهود على جميع الصعد من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم".
وأكد رشيد على ضرورة عدم التساهل في ملف النازحين
"الإنساني الحيوي"، والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الشأن.
وطالب الرئيس العراقي بإكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات.
ولفت إلى استعداد الرئاسة العراقية لتقديم الدعم لهذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة النازحين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.