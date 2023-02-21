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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/المملكة-المتحدة-ننتظر-تحقيق-السلطات-المختصة-في-تخريب-أنابيب-التيار-الشمالي--1073854426.html
المملكة المتحدة: ننتظر تحقيق "السلطات المختصة" في تخريب أنابيب التيار الشمالي
المملكة المتحدة: ننتظر تحقيق "السلطات المختصة" في تخريب أنابيب التيار الشمالي
قال ممثل لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إن المملكة المتحدة تنتظر نتائج التحقيق في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 من قبل "السلطات المختصة" في... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T23:34+0000
2023-02-21T23:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الممثل يوم الثلاثاء: "تدعم المملكة المتحدة تماما هذه التحقيقات الفنية التي تقودها السلطات الوطنية المختصة وتنتظر النتائج التي توصلت إليها".فيما يتعلق بادعاءات روسيا بأن الولايات المتحدة تقف وراء تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، وصف ممثل المملكة المتحدة البيان بأنه "اتهامات مروعة".في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نظمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خطوط الأنابيب بعد أدلة جديدة قدمها الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش بأن الولايات المتحدة وراء الهجوم.ويوم الثلاثاء أيضا، أعلنت الدنمارك والسويد وألمانيا أن تحقيقاتها في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" لم تكتمل بعد وأنها ليست مستعدة لإعطاء موعد نهائي محدد لموعد إنهاء التحقيقات.وفي سبتمبر 2022، وقعت انفجارات تحت الماء في ثلاثة من السلاسل الأربع لخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 تحت الماء، الذي تم بناؤه لنقل ما مجموعه 110 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا سنويا.ونشر هيرش تقريرا يقول إن الغواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات لتدمير خطوط أنابيب "نورد ستريم" خلال تدريبات الناتو في صيف عام 2022، ووفقا لهيرش، قامت النرويج بتفعيل القنابل بعد ثلاثة أشهر.ونفت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا تورطها في تخريب خطوط الأنابيب الروسية، في حين طالبت الحكومة الروسية بإجراء تحقيق مفتوح.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-العالم-أقرب-إلى-الحرب-العالمية-الثالثة-من-أي-وقت-مضى-1073854085.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو

المملكة المتحدة: ننتظر تحقيق "السلطات المختصة" في تخريب أنابيب التيار الشمالي

23:34 GMT 21.02.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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قال ممثل لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إن المملكة المتحدة تنتظر نتائج التحقيق في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 من قبل "السلطات المختصة" في الدنمارك والسويد وألمانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الممثل يوم الثلاثاء: "تدعم المملكة المتحدة تماما هذه التحقيقات الفنية التي تقودها السلطات الوطنية المختصة وتنتظر النتائج التي توصلت إليها".
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22:32 GMT
فيما يتعلق بادعاءات روسيا بأن الولايات المتحدة تقف وراء تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، وصف ممثل المملكة المتحدة البيان بأنه "اتهامات مروعة".
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نظمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خطوط الأنابيب بعد أدلة جديدة قدمها الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش بأن الولايات المتحدة وراء الهجوم.
ويوم الثلاثاء أيضا، أعلنت الدنمارك والسويد وألمانيا أن تحقيقاتها في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" لم تكتمل بعد وأنها ليست مستعدة لإعطاء موعد نهائي محدد لموعد إنهاء التحقيقات.
وفي سبتمبر 2022، وقعت انفجارات تحت الماء في ثلاثة من السلاسل الأربع لخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 تحت الماء، الذي تم بناؤه لنقل ما مجموعه 110 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا سنويا.
ونشر هيرش تقريرا يقول إن الغواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات لتدمير خطوط أنابيب "نورد ستريم" خلال تدريبات الناتو في صيف عام 2022، ووفقا لهيرش، قامت النرويج بتفعيل القنابل بعد ثلاثة أشهر.
ونفت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا تورطها في تخريب خطوط الأنابيب الروسية، في حين طالبت الحكومة الروسية بإجراء تحقيق مفتوح.
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