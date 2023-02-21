https://sputnikarabic.ae/20230221/المملكة-المتحدة-ننتظر-تحقيق-السلطات-المختصة-في-تخريب-أنابيب-التيار-الشمالي--1073854426.html

المملكة المتحدة: ننتظر تحقيق "السلطات المختصة" في تخريب أنابيب التيار الشمالي

المملكة المتحدة: ننتظر تحقيق "السلطات المختصة" في تخريب أنابيب التيار الشمالي

قال ممثل لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إن المملكة المتحدة تنتظر نتائج التحقيق في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 من قبل "السلطات المختصة" في... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T23:34+0000

2023-02-21T23:34+0000

2023-02-21T23:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

موسكو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الممثل يوم الثلاثاء: "تدعم المملكة المتحدة تماما هذه التحقيقات الفنية التي تقودها السلطات الوطنية المختصة وتنتظر النتائج التي توصلت إليها".فيما يتعلق بادعاءات روسيا بأن الولايات المتحدة تقف وراء تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، وصف ممثل المملكة المتحدة البيان بأنه "اتهامات مروعة".في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نظمت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تخريب خطوط الأنابيب بعد أدلة جديدة قدمها الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش بأن الولايات المتحدة وراء الهجوم.ويوم الثلاثاء أيضا، أعلنت الدنمارك والسويد وألمانيا أن تحقيقاتها في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم" لم تكتمل بعد وأنها ليست مستعدة لإعطاء موعد نهائي محدد لموعد إنهاء التحقيقات.وفي سبتمبر 2022، وقعت انفجارات تحت الماء في ثلاثة من السلاسل الأربع لخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 تحت الماء، الذي تم بناؤه لنقل ما مجموعه 110 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا سنويا.ونشر هيرش تقريرا يقول إن الغواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات لتدمير خطوط أنابيب "نورد ستريم" خلال تدريبات الناتو في صيف عام 2022، ووفقا لهيرش، قامت النرويج بتفعيل القنابل بعد ثلاثة أشهر.ونفت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا تورطها في تخريب خطوط الأنابيب الروسية، في حين طالبت الحكومة الروسية بإجراء تحقيق مفتوح.

https://sputnikarabic.ae/20230221/ترامب-العالم-أقرب-إلى-الحرب-العالمية-الثالثة-من-أي-وقت-مضى-1073854085.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو