https://sputnikarabic.ae/20230217/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-تدعو-لتحقيق-دولي-في-تفجيرات-نورد-ستريم-1073672916.html

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات "نورد ستريم"

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات "نورد ستريم"

أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أنه تم تعميم مشروع قرار، اليوم السبت، للتصويت الأسبوع القادم، يدعو إلى تحقيق دولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T22:39+0000

2023-02-17T22:39+0000

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موسكو- سبوتنيك. وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تليغرام": "اليوم وزعنا في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في تفجير "نورد ستريم" سنسعى للتصويت عليه الأسبوع المقبل.وقدمت لجنة الشؤون الدولية الروسية إلى مجلس الدوما، الثلاثاء الماضي، مسودة تناشد فيها الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق دولي في "جرائم الولايات المتحدة" المرتكبة ضد خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش في 8 فبراير مقالا حول تحقيقه في انفجارات في أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي، وفقا له، كان البيت الأبيض يخشى أنه بسبب عمل الخط، لن ترغب ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز نورد ستريم هو هجوم إرهابي واضح.

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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, التيار الشمالي, الأخبار