https://sputnikarabic.ae/20230221/اليونيسف-80-من-أمراض-الطفولة-ناتجة-عن-التغير-المناخي-1073851091.html

اليونيسف: 80% من أمراض الطفولة ناتجة عن التغير المناخي

اليونيسف: 80% من أمراض الطفولة ناتجة عن التغير المناخي

كشف ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في قطر، أنطوني ماكدونالد، أن نحو 80% من الأمراض التي تصيب الأطفال ناتجة عن التغير المناخي. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

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الدوحة - سبوتنيك. جاءت تصريحات ماكدونالد، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي في الدوحة.وقال ماكدونالد إن نحو 80% من أمراض الطفولة ناجمة عن التأثيرات السلبية للتغير المناخي في العالم.وأشار إلى أن هناك 920 مليون طفل محرمين من مياه الشرب النظيفة و42 مليون بحاجة لمغادرة منازلهم بسبب الأحول الجوية.وذكر المسؤول أيضا أن نحو مليوني طفل في العالم يتنفسون هواء ملوثا.ووفقا لبيانات منظمة اليونيسف فإنه بحلول عام 2050 سيكون هناك 24 مليون طفل يعانون من سوء التغذية نتيجة للتغير المناخ و175 مليون طفل سيتأثرون بالكوارث الطبيعية.وذكر ماكدونالد أن الأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا هم الأكثر تعرضا للتأثير السلبي لتغير المناخ، حيث يواجه 11 من أصل 17 دولة في المنطقة نقصا حادا في المياه.

https://sputnikarabic.ae/20220823/يونيسف-ارتفاع-عدد-الأشخاص-المتضررين-من-الجفاف-في-منطقة-القرن-الأفريقي-إلى-16-مليون-شخص-1066753851.html

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