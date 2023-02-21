https://sputnikarabic.ae/20230221/برلين-ترفض-الحكم-الإيراني-بإعدام--زعيم-تنظيم-تندر-الذي-يحمل-الجنسية-الألمانية-1073847743.html

برلين ترفض الحكم الإيراني بإعدام زعيم تنظيم "تندر" الذي يحمل الجنسية الألمانية

برلين ترفض الحكم الإيراني بإعدام زعيم تنظيم "تندر" الذي يحمل الجنسية الألمانية

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، طهران، من تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم "تندر" المصنف إرهابيا في إيران، إثر إدانته بالتخطيط لعمليات إرهابية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T17:40+0000

2023-02-21T17:40+0000

2023-02-21T17:40+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وصرحت الخارجية الألمانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "نعتبر حكم الإعدام على جمشيد شارمهد مرفوضا على الإطلاق... وسيؤدي فرض عقوبة الإعدام بحقه إلى رد فعل قوي".وأضافت الخارجية الألمانية أن برلين "تدعو إيران إلى معالجة النواقص التي شهدتها محاكمة شارمهد في إجراءات الاستئناف، وتصحيح الحكم وفقًا لذلك، والامتناع عن عقوبة الإعدام".واعتبرت برلين أن الحكم على المواطن الألماني من أصول إيرانية "غير إنساني ولم يخضع لمحاكمة عادلة، حيث لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى محامٍ، ومن جانبنا قمنا بحملة من أجل شارمهد على مستوى عالٍ منذ اعتقاله، والذي جاء في ظروف مشكوك فيها للغاية".وقضت محكمة في طهران، اليوم، بإعدام شارمهد. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أنه بعد الانتهاء من التحقيقات، "قضت المحكمة الثورية في طهران بإعدام زعيم تنظيم تندر الإرهابية، جمشيد شارمهد لإدانته بالتخطيط لأعمال إرهابية".وأعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية عام 2020 القبض على شارمهد بعد تفكيك خلية تابعة لمنظمة تندر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.واعتقلت السلطات الإيرانية شارمهد قبل أكثر من عامين، وحينها أوضحت أن تنظيم "تندر" تأسس عام 2004 بزعامة شخص يسمى "فتح الله منوجهري" الملقب بـ "فرود فولادوند"، وكان هدف هذا الشخص من تأسيس هذه المجموعة إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية خلال عام واحد".وذكرت أنه "بعد اختفاء فرود فولادوند، جاء جمشيد شارمهد، وتولى القيادة"، مؤكدة أن هذه المجموعة تبنت بشكل مباشر عمليات إرهابية داخل إيران. وتابعت أن التنظيم نفذ عمليات إرهابية في إيران بينها استهداف مجلس عزاء في عاشوراء، أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 215 آخرين.وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية، عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أمريكيون من أصول إيرانية.وجمشيد شارمهد (67 عاما) يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه في أغسطس/آب 2016 في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-الحكم-بإعدام-زعيم-تنظيم-تندر-بتهمة-التخطيط-لأعمال-إرهابية-1073820655.html

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