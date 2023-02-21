https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-ندافع-عن-وطننا-وهدف-الغرب-سلطة-لا-محدودة-1073814250.html

بوتين: ندافع عن وطننا وهدف الغرب سلطة لا محدودة

بوتين: ندافع عن وطننا وهدف الغرب سلطة لا محدودة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، "إننا ندافع عن وطننا وهدف الغرب هو السلطة الغير محدودة". 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T09:41+0000

2023-02-21T09:41+0000

2023-02-21T10:00+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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وأضاف بوتين أنه انطلاقا من أوكرانيا بدأوا بصنع "روسيا فوبيا" وهذا المشروع ليس بالجديد وإنما منذ فترة طويلة، حيث يريدون تدمير الأراضي التاريخية لروسيا.وأردف أن "روسيا ليست في حالة حرب مع شعب أوكرانيا، الذي أصبح رهينة لنظام كييف وأسياده في الغرب، الذين احتلوا هذا البلد بالفعل سياسيا وعسكريا واقتصاديا".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-لا-يوجد-بلد-في-العالم-لديه-مثل-هذا-العدد-من-القواعد-العسكرية-في-الخارج-مثل-الولايات-المتحدة-1073813845.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم