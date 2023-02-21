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بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-ندافع-عن-وطننا-وهدف-الغرب-سلطة-لا-محدودة-1073814250.html
بوتين: ندافع عن وطننا وهدف الغرب سلطة لا محدودة
بوتين: ندافع عن وطننا وهدف الغرب سلطة لا محدودة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، "إننا ندافع عن وطننا وهدف الغرب هو السلطة الغير محدودة". 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:41+0000
2023-02-21T10:00+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وأضاف بوتين أنه انطلاقا من أوكرانيا بدأوا بصنع "روسيا فوبيا" وهذا المشروع ليس بالجديد وإنما منذ فترة طويلة، حيث يريدون تدمير الأراضي التاريخية لروسيا.وأردف أن "روسيا ليست في حالة حرب مع شعب أوكرانيا، الذي أصبح رهينة لنظام كييف وأسياده في الغرب، الذين احتلوا هذا البلد بالفعل سياسيا وعسكريا واقتصاديا".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-لا-يوجد-بلد-في-العالم-لديه-مثل-هذا-العدد-من-القواعد-العسكرية-في-الخارج-مثل-الولايات-المتحدة-1073813845.html
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين: ندافع عن وطننا وهدف الغرب سلطة لا محدودة

09:41 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، "إننا ندافع عن وطننا وهدف الغرب هو السلطة الغير محدودة".
وأضاف بوتين أنه انطلاقا من أوكرانيا بدأوا بصنع "روسيا فوبيا" وهذا المشروع ليس بالجديد وإنما منذ فترة طويلة، حيث يريدون تدمير الأراضي التاريخية لروسيا.
وأردف أن "روسيا ليست في حالة حرب مع شعب أوكرانيا، الذي أصبح رهينة لنظام كييف وأسياده في الغرب، الذين احتلوا هذا البلد بالفعل سياسيا وعسكريا واقتصاديا".

تابع بوتين: "نحن ندافع بقوة ليس فقط عن مصالحنا، ولكن أيضا عن موقفنا، في العالم الحديث يجب ألا يكون هناك تقسيم إلى ما يسمى بالدول المتحضرة وكل البقية، والمطلوب هو شراكة نزيهة، ومن حيث المبدأ إلغاء الحصرية ومنها العدوانية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: لا يوجد بلد في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة
09:31 GMT
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.
وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو
09:06 GMT
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- سبوتنيك عربيبوتين: كلما وصل أسلحة إلى أوكرانيا بمدى أكبر كلما دفعنا التهديد بعيدا عن حدودنا... فيديو09:06 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
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