https://sputnikarabic.ae/20230221/دبلوماسي-سابق-خطاب-بوتين-يمثل-ثلثي-سكان-الأرض-وزيارة-بايدن-إلى-كييف-لـإشعال-الحريق-1073852978.html
دبلوماسي سابق: خطاب بوتين يمثل ثلثي سكان الأرض... وزيارة بايدن إلى كييف لـ"إشعال الحريق"
دبلوماسي سابق: خطاب بوتين يمثل ثلثي سكان الأرض... وزيارة بايدن إلى كييف لـ"إشعال الحريق"
قال الدبلوماسي العماني السابق، السفير هلال السيابي، إن ما ورد في حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية، يمثل نحو ثلثي الكرة... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T20:46+0000
2023-02-21T20:46+0000
2023-02-21T20:51+0000
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
فلاديمير بوتين
العالم
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وأضاف السيابي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الموقف الروسي محل تفهم، وأنه يعاب على الموقف الغربي عدم تفهم موقف موسكو وأخذ المخاوف الأمنية الروسية بعين الاعتبار.وأشار الدبلوماسي العماني السابق إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلى كييف بمثابة "إشعال حريق".وتابع "بايدن يحاول إشعال حريق واقع حاليا"، خاصة أن روسيا دولة محورية ومهمة ويستحيل هزيمتها.ويرى السيابي أن تحركات بايدن تأتي في إطار الموقف الأمريكي منذ البداية بكل تداعياته والأخطاء المتفاقمة التي يؤكدها بايدن بزيارة بولندا وكييف.ووفقا له، فإن الغرب وصل إلى قناعة "فاوكاياما" التي تعني" إعلان نهاية الأيديولوجيات، وإقرارا بأن الإنسان الأخير سيعيش في كنف الديمقراطية الليبرالية إلى الأبد، لأنها التعبير النهائي والتأليفي لتراكمات الفكر الإنساني"، مشددا على أن هذه القناعة خاطئة وأن الصراع ممتد من الأمد إلى الأبد.ولفت إلى أن العالم يتفهم المخاوف الروسية، وأن العالم الإسلامي يتخوف بشكل كبير من انتصار الغرب، لما يمليه القطب الواحد على العالم بشكل عام والإسلامي بشكل خاص.كما حذر الدبلوماسي من احتمالية وقوع مواجهات عالمية بشكل أوسع، كما وقع في الحرب العالمية الأولى والثانية أيضا، مدينا التوجهات الغربية، ومشددا على أن روسيا لا يمكن أن تنهزم في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يلقي-خطابه-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-فيديو-1073810648.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, جو بايدن, فلاديمير بوتين, العالم
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, جو بايدن, فلاديمير بوتين, العالم
دبلوماسي سابق: خطاب بوتين يمثل ثلثي سكان الأرض... وزيارة بايدن إلى كييف لـ"إشعال الحريق"
20:46 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 20:51 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
حصري
قال الدبلوماسي العماني السابق، السفير هلال السيابي، إن ما ورد في حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية، يمثل نحو ثلثي الكرة الأرضية، بشأن السلام العالمي والاستقرار وما يمثله الغرب من تهديدات.
وأضاف السيابي في حديثه لـ"سبوتنيك
"، إن الموقف الروسي محل تفهم، وأنه يعاب على الموقف الغربي عدم تفهم موقف موسكو وأخذ المخاوف الأمنية الروسية بعين الاعتبار.
وأوضح أن "حلف الناتو
بدأ بالتمدد حتى حدود روسيا وهو مخالف للاتفاقيات ورغبة العالم في السلام العالمي".
وأشار الدبلوماسي العماني السابق إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلى كييف بمثابة "إشعال حريق".
وتابع "بايدن يحاول إشعال حريق واقع حاليا"، خاصة أن روسيا دولة محورية ومهمة ويستحيل هزيمتها.
ويرى السيابي أن تحركات بايدن
تأتي في إطار الموقف الأمريكي منذ البداية بكل تداعياته والأخطاء المتفاقمة التي يؤكدها بايدن بزيارة بولندا وكييف.
ووفقا له، فإن الغرب وصل إلى قناعة "فاوكاياما" التي تعني" إعلان نهاية الأيديولوجيات، وإقرارا بأن الإنسان الأخير سيعيش في كنف الديمقراطية الليبرالية إلى الأبد، لأنها التعبير النهائي والتأليفي لتراكمات الفكر الإنساني"، مشددا على أن هذه القناعة خاطئة وأن الصراع ممتد من الأمد إلى الأبد.
ولفت إلى أن العالم يتفهم المخاوف الروسية، وأن العالم الإسلامي يتخوف بشكل كبير من انتصار الغرب، لما يمليه القطب الواحد على العالم بشكل عام والإسلامي بشكل خاص.
كما حذر الدبلوماسي من احتمالية وقوع مواجهات عالمية بشكل أوسع، كما وقع في الحرب العالمية الأولى والثانية أيضا، مدينا التوجهات الغربية، ومشددا على أن روسيا
لا يمكن أن تنهزم في ساحة المعركة.