https://sputnikarabic.ae/20230221/رئيس-وزراء-العراق-سنحقق-الاكتفاء-الذاتي-من-الغاز-خلال-3-سنوات-1073842601.html
رئيس وزراء العراق: سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات
رئيس وزراء العراق: سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T16:03+0000
2023-02-21T16:03+0000
2023-02-21T16:03+0000
العراق
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العالم العربي
الأخبار
رئيس الوزراء العراقي
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السوداني خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن دخول العراق سوق الغاز العالمي خيار تم التخطيط له، وأنه سيتم تنفيذه.وقال السوداني: "لا يمكن استمرار الحالة الشاذّة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر في البيئة".واعتبر أن أحد الأسباب الرئيسة لوجود أزمة كهرباء في بلاده هو هو عدم توفر الوقود.وأشار إلى أن بلاده تستورد الغاز بتكلفة تصل إلى 10 تريليونات دينار بشكل سنوي (6.8 مليار دولار).ولعلاج هذه المشكلة قال السوداني: "سنعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا".يذكر أن العراق يعاني من أزمة نقص في الكهرباء منذ عقود بسبب الحروب المتعاقبة التي خاضتها البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230219/السوداني-في-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-داعش-انتهى-عسكريا-في-العراق-1073704962.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, طاقة, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي
العراق, طاقة, العالم العربي, الأخبار, رئيس الوزراء العراقي
رئيس وزراء العراق: سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السوداني خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال رئيس الوزراء
إن دخول العراق سوق الغاز العالمي خيار تم التخطيط له، وأنه سيتم تنفيذه.
وقال السوداني: "لا يمكن استمرار الحالة الشاذّة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر في البيئة".
واعتبر أن أحد الأسباب الرئيسة لوجود أزمة كهرباء في بلاده هو هو عدم توفر الوقود.
وأشار إلى أن بلاده تستورد الغاز بتكلفة تصل إلى 10 تريليونات دينار بشكل سنوي (6.8 مليار دولار).
ولعلاج هذه المشكلة قال السوداني: "سنعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا".
يذكر أن العراق يعاني من أزمة نقص في الكهرباء منذ عقود بسبب الحروب المتعاقبة التي خاضتها البلاد.