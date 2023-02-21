https://sputnikarabic.ae/20230221/سبوتنيك-ترصد-جنية-الإمارات-في-آيدكس-2023-في-أبوظبي-1073851842.html
سبوتنيك ترصد "جنية الإمارات" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
سبوتنيك ترصد "جنية الإمارات" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
عرضت الإمارات مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية المسيرة في "آيدكس 2023"، يمكن لكل منها تنفيذ مهام عسكرية مختلفة بما يتوافق مع احتياجات القوات العسكرية في حروب... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T20:28+0000
2023-02-21T20:28+0000
2023-02-21T20:28+0000
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ومن بين المسيرات التي ظهرت في معرض الدفاع الدولي، رصدت "سبوتنيك" الطائرة المسيرة الإماراتية التي تحمل اسم "الجنية"، وهي مسيرة عسكرية مقاتلة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام حربية متنوعة.تم تصميم "الجنية" الإماراتية لتكون قادرة على تنفيذ مهام هجومية بتقنيات متطورة تجعلها تمتلك مدى أطول وسرعة أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى من الطائرات المسيرة، التي تم تطويرها سابقا.يعد الجناح الإماراتي من أضخم الأجنحة في "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023" ويشمل أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الروبوتية والطائرات المسيرة، إضافة إلى الوحدات البحرية والمركبات المدرعة.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230221/معرض-الدفاع-الدولي-آيدكس-2023-في-أبو-ظبي-1073803695.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
سبوتنيك ترصد "جنية الإمارات" في "آيدكس 2023" في أبوظبي
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حصري
عرضت الإمارات مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية المسيرة في "آيدكس 2023"، يمكن لكل منها تنفيذ مهام عسكرية مختلفة بما يتوافق مع احتياجات القوات العسكرية في حروب المستقبل.
ومن بين المسيرات التي ظهرت في معرض الدفاع الدولي، رصدت "سبوتنيك" الطائرة المسيرة الإماراتية التي تحمل اسم "الجنية"، وهي مسيرة عسكرية مقاتلة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام حربية متنوعة.
تم تصميم "الجنية" الإماراتية لتكون قادرة على تنفيذ مهام هجومية بتقنيات متطورة تجعلها تمتلك مدى أطول وسرعة أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى من الطائرات المسيرة
، التي تم تطويرها سابقا.
يعد الجناح الإماراتي من أضخم الأجنحة في "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023" ويشمل أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الروبوتية والطائرات المسيرة، إضافة إلى الوحدات البحرية والمركبات المدرعة.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي
"آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.