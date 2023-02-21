https://sputnikarabic.ae/20230221/شكل-جديد-من-الكربون-والنيوترينوات-الشبحية-ومتلازمة-النيتروجين-والتلوث-وغذاء-العالم-1073829408.html
شكل جديد من الكربون والنيوترينوات الشبحية ومتلازمة النيتروجين والتلوث وغذاء العالم
شكل جديد من الكربون والنيوترينوات الشبحية ومتلازمة النيتروجين والتلوث وغذاء العالم
تعاون دولي للعلماء يصنع التاريخ باستخدام النيوترينوات لدراسة بنية البروتونات. اكتشاف شكل جديد من الكربون يفتح آفاقا جديدة تماما. والفروق بين الجنسين التي تؤثر... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:28+0000
2023-02-21T13:28+0000
2023-02-21T13:28+0000
راديو
مرايا العلوم
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شكل جديد من الكربون والنيوترينوات الشبحية ومتلازمة النيتروجين والتلوث وغذاء العالم
شكل جديد من الكربون والنيوترينوات الشبحية ومتلازمة النيتروجين والتلوث وغذاء العالم
وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون متلازمة التعب المزمن لديهم نوع أقل من بكتيريا الأمعاء التي تنتج جزيئات مقاومة للالتهابات، ما يشير إلى هدف محتمل للعلاجات الجديدة.يجب أن يكون القليل جدا من الحطام قادرا على البقاء لفترة طويلة في المنطقة القريبة من عطارد، ولكن يبدو أن الكوكب الأعمق يدور حول الشمس جنبا إلى جنب مع حلقة من الغبار لا يستطيع الباحثون تفسيرها.يتصور علماء تطبيقات محتملة لشكل جديد من الكربون في تجميع الطاقة وتحويلها وتخزينها وتحفيز إنتاج المواد الكيميائية وفصل الأيونات أو الغازات الجزيئية. ويتم إنشاء الشكل الجديد للكربون من خلال تسخين الفوليرين مع نيتريد الليثيوم.هناك اختلافات بين الجنسين تضعك في ميزة أو عيب عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد أو التهاب المفاصل الروماتويدي.كذلك نلتقي في الثقب الذهبي أحد الأسماء البارزة في ميادين العلم، وهو ديفيد هيلبرت، الرياضياتي والفيزيائي الذي خاض مجال العمل في التحليل، والهندسة، ونظرية الأعداد، وصاحب المقاربات المتميزة للمسائل الرياضية التي ظلت طويلا مستعصية على الحل.إعداد وتقديم: أحمد أحمد.
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, аудио
شكل جديد من الكربون والنيوترينوات الشبحية ومتلازمة النيتروجين والتلوث وغذاء العالم
تابعنا عبر
تعاون دولي للعلماء يصنع التاريخ باستخدام النيوترينوات لدراسة بنية البروتونات. اكتشاف شكل جديد من الكربون يفتح آفاقا جديدة تماما. والفروق بين الجنسين التي تؤثر على قوة جهاز المناعة لدى الأفراد.
وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون متلازمة التعب المزمن لديهم نوع أقل من بكتيريا الأمعاء
التي تنتج جزيئات مقاومة للالتهابات، ما يشير إلى هدف محتمل للعلاجات الجديدة.
يجب أن يكون القليل جدا من الحطام قادرا على البقاء لفترة طويلة في المنطقة القريبة من عطارد، ولكن يبدو أن الكوكب الأعمق يدور حول الشمس جنبا إلى جنب مع حلقة من الغبار لا يستطيع الباحثون تفسيرها.
تعاون دولي للعلماء يصنع التاريخ باستخدام النيوترينوات لدراسة بنية البروتونات. اكتشف العلماء طريقة جديدة لفحص بنية البروتونات باستخدام النيوترينوات، تعرف باسم "جسيمات الأشباح".
يتصور علماء تطبيقات محتملة لشكل جديد من الكربون في تجميع الطاقة وتحويلها وتخزينها وتحفيز إنتاج المواد الكيميائية وفصل الأيونات أو الغازات الجزيئية. ويتم إنشاء الشكل الجديد للكربون
من خلال تسخين الفوليرين مع نيتريد الليثيوم.
هناك اختلافات بين الجنسين تضعك في ميزة أو عيب عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد أو التهاب المفاصل الروماتويدي.
في هذه الحلقة أيضا نتناول غذاء العالم والتلوث بالنيتروجين، ونتساءل عن كيفية توفير الغذاء للعالم مع خفض معدلات التلوث بالنيتروجين. كذلك نتحدث عن تأثيرات مجموعة من الممارسات الزراعية لتحسين فاعلية استخدام الأسمدة النيتروجينية، وتعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية والحد من الإضرار البيئي كأحد التحديات التي تواجهها المجتمعات في اكتشاف سبل لتأمين الغذاء لسكان العالم الذي يتزايد يوما بعد يوم.
كذلك نلتقي في الثقب الذهبي أحد الأسماء البارزة في ميادين العلم، وهو ديفيد هيلبرت، الرياضياتي والفيزيائي الذي خاض مجال العمل في التحليل، والهندسة، ونظرية الأعداد، وصاحب المقاربات المتميزة للمسائل الرياضية التي ظلت طويلا مستعصية على الحل.