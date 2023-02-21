https://sputnikarabic.ae/20230221/طالبان-تعين-سفيرا-جديدا-لأفغانستان-لدى-إيران-1073823199.html
طالبان تعين سفيرا جديدا لأفغانستان لدى إيران
طالبان تعين سفيرا جديدا لأفغانستان لدى إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية تعيين فضل محمد حقاني سفيرا لأفغانستان لدى إيران بعد تأكيد طهران أن تعيين سفير جديد هو أمر اعتيادي وليس له علاقة بالوضع القانوني... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
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كابول- سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة طالبان، اليوم الثلاثاء، بأنه "تم تعيين فضل محمد حقاني سفيرا جديدا لأفغانستان لدى إيران".كانت طهران قد نفت صحة تقارير إعلامية ذكرت أن الحكومة قامت بتسليم السفارة في طهران إلى حكومة طالبان. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر تويتر أمس، أن "انتهاء ولاية دبلوماسي وتسليم شؤون السفارة إلى دبلوماسي آخر داخل البعثة الدبلوماسية لا يعني تغيير وضعها القانوني".وتعرضت المقار الدبلوماسية لإيران في كابول والقنصلية في هرات لاعتداءات في أبريل/ نيسان 2022 من قبل متظاهرين اتهموا إيران بإساءة معاملة اللاجئين الأفغانيين. وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة] سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 آب/أغسطس 2021، دون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/إيران-تدين-بشدة-العملية-الإرهابية-في-أفغانستان-1072172776.html
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طالبان تعين سفيرا جديدا لأفغانستان لدى إيران
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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية تعيين فضل محمد حقاني سفيرا لأفغانستان لدى إيران بعد تأكيد طهران أن تعيين سفير جديد هو أمر اعتيادي وليس له علاقة بالوضع القانوني للبعثة الدبلوماسية.
كابول- سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة طالبان، اليوم الثلاثاء، بأنه "تم تعيين فضل محمد حقاني سفيرا جديدا لأفغانستان لدى إيران".
كانت طهران قد نفت صحة تقارير إعلامية ذكرت أن الحكومة قامت بتسليم السفارة في طهران إلى حكومة طالبان
.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر تويتر أمس، أن "انتهاء ولاية دبلوماسي وتسليم شؤون السفارة إلى دبلوماسي آخر داخل البعثة الدبلوماسية
لا يعني تغيير وضعها القانوني".
وتعرضت المقار الدبلوماسية
لإيران في كابول والقنصلية في هرات لاعتداءات في أبريل/ نيسان 2022 من قبل متظاهرين اتهموا إيران بإساءة معاملة اللاجئين الأفغانيين.
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة] سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 آب/أغسطس 2021، دون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.