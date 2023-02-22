https://sputnikarabic.ae/20230222/إعلام-مدريد-تمنح-كييف-6-دبابات-من-طراز-ليوبارد-1073873675.html

إعلام: مدريد تمنح كييف 6 دبابات من طراز "ليوبارد"

إعلام: مدريد تمنح كييف 6 دبابات من طراز "ليوبارد"

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز إن مدريد ستنقل ست دبابات من طراز "ليوبارد- 2 إي 4" إلى أوكرانيا ويمكن أن ترسل المزيد "إذا لزم الأمر". 22.02.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

حكومة إسبانيا

دبابة برمائية

أخبار أوكرانيا

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وافادت وكالة "أوروبا بريس"، اليوم الأربعاء: "قالت وزيرة الدفاع، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا سترسل ست دبابات قتالية من طراز "ليوبارد- 2 إي 4" إلى أوكرانيا".كما أضافت الوكالة أنه، خلال المناقشة في البرلمان، أعلنت روبلز أن إسبانيا تقوم بالفعل بإصلاح ست دبابات، و"إذا لزم الأمر" يمكن أن تضع المزيد من الوحدات في الخدمة.في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها. تخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتزويد مجموعة من 14 ليوبارد 2 من النوع "إي6" من مخزون القوات الألمانية. كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مجمّع كتيبة - 31 وحدة - إلى أوكرانيا من دبابات أبرامز الحديثة من إنتاجها. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم أبرامز سيستغرق "عدة أشهر".في وقت سابق، أعلنت القيادة البولندية أنها مستعدة لنقل ما يصل إلى 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا كجزء من تحالف دولي. قبل ذلك، نقلت البلاد بالفعل نحو 250 دبابة T-72 إلى أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230222/أول-صورة-لدبابة-ليوبارد-مخصصة-لأوكرانيا-1073865530.html

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العالم, حكومة إسبانيا, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا