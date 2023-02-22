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البحرية الأمريكية: إيران نفذت هجمات بسفن مسيرة في ممرات مائية بالشرق الأوسط
البحرية الأمريكية: إيران نفذت هجمات بسفن مسيرة في ممرات مائية بالشرق الأوسط
أكد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن "الهجمات الإيرانية على الممرات المائية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في المنطقة تحظى باهتمام الجميع". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:22+0000
2023-02-22T09:24+0000
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وقال قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في تصريحات له، إنه "شهد ارتفاعا فيما وصفها بالأنشطة الخبيثة لإيران في المنطقة على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين".وذكر كوبر أن "عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة"، مؤكدًا أن "إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة".وختم كوبر، بالقول: "نحن نركز على توسيع شراكاتنا. الإجابة المختصرة هي أن الإجراءات الإيرانية تحظى باهتمام الجميع".وأعلن الجيش الإيراني، أمس الثلاثاء، "ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج".وقال قائد حرس الحدود في الجيش الإيراني، إنه تم "ضبط سفينة في محافظة بوشهر تحمل أكثر من 5 آلاف خنجر وسيف أمريكي الصنع"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأشارت الوكالة إلى أنه "تم ضبط 3 آلاف قطعة سلاح حربي كانت بحوزة المجرمين بالقرب من الحدود، في الأشهر الأربعة الماضية"، مؤكدةً أن هذا الإحصاء يتعلق فقط بحرس الحدود.وكان الجيش الأمريكي أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "زورقا إيرانيا تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية، وانتهك المعايير الدولية للسلوك البحري، حين سلط الضوء تجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين في مضيق هرمز، والعبور على بعد 150 ياردة من السفينتين".وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، في بيان لها، إن "السفينتين كانتا في المياه الدولية عندما وقع الحادث مساء يوم الاثنين، وقامتا بتوجيه تحذيرات صوتية واستخدام أشعة ليزر غير قاتلة لإنهاء الموقف".وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، في بيان، أن "هذا العمل الخطير الذي حدث في المياه الدولية مؤشر على نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".يذكر أنه تم إطلاق "القوة-59"، في سبتمبر/ أيلول2021، في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230110/البحرية-الأمريكية-تقول-إنها-ضبطت-سفينة-محملة-بأسلحة-قادمة-من-إيران-إلى-اليمن-1072119722.html
https://sputnikarabic.ae/20221203/البحرية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-سفينة-في-خليج-عمان-كانت-تحمل-ذخيرة-ووقود-الصواريخ-من-إيران-لليمن-1070802796.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

البحرية الأمريكية: إيران نفذت هجمات بسفن مسيرة في ممرات مائية بالشرق الأوسط

09:22 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 22.02.2023)
© AFP 2023 / Ebrahim Norooziالسفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / Ebrahim Noroozi
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أكد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن "الهجمات الإيرانية على الممرات المائية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في المنطقة تحظى باهتمام الجميع".
وقال قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في تصريحات له، إنه "شهد ارتفاعا فيما وصفها بالأنشطة الخبيثة لإيران في المنطقة على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين".
وذكر كوبر أن "عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة"، مؤكدًا أن "إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة".
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وختم كوبر، بالقول: "نحن نركز على توسيع شراكاتنا. الإجابة المختصرة هي أن الإجراءات الإيرانية تحظى باهتمام الجميع".
وأعلن الجيش الإيراني، أمس الثلاثاء، "ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج".
وقال قائد حرس الحدود في الجيش الإيراني، إنه تم "ضبط سفينة في محافظة بوشهر تحمل أكثر من 5 آلاف خنجر وسيف أمريكي الصنع"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه "تم ضبط 3 آلاف قطعة سلاح حربي كانت بحوزة المجرمين بالقرب من الحدود، في الأشهر الأربعة الماضية"، مؤكدةً أن هذا الإحصاء يتعلق فقط بحرس الحدود.
وكان الجيش الأمريكي أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "زورقا إيرانيا تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية، وانتهك المعايير الدولية للسلوك البحري، حين سلط الضوء تجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين في مضيق هرمز، والعبور على بعد 150 ياردة من السفينتين".
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وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، في بيان لها، إن "السفينتين كانتا في المياه الدولية عندما وقع الحادث مساء يوم الاثنين، وقامتا بتوجيه تحذيرات صوتية واستخدام أشعة ليزر غير قاتلة لإنهاء الموقف".
وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، في بيان، أن "هذا العمل الخطير الذي حدث في المياه الدولية مؤشر على نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
يذكر أنه تم إطلاق "القوة-59"، في سبتمبر/ أيلول2021، في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.
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