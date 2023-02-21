https://sputnikarabic.ae/20230221/الجيش-الإيراني-يعلن-ضبط-سفينة-تحمل-أسلحة-أمريكية-في-الخليج-1073823753.html

الجيش الإيراني يعلن ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج

الجيش الإيراني يعلن ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، "ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج". 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T11:36+0000

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2023-02-21T11:36+0000

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وقال قائد حرس الحدود في الجيش الإيراني، إنه تم "ضبط سفينة في محافظة بوشهر تحمل أكثر من 5 آلاف خنجر وسيف أمريكي الصنع"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأشارت الوكالة إلى أنه "تم ضبط 3 آلاف قطعة سلاح حربي كانت بحوزة المجرمين بالقرب من الحدود، في الأشهر الأربعة الماضية"، مؤكدةً أن هذه الإحصاء يتعلق فقط بحرس الحدود.وكانت هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، قالت إن بلادها سترد بحزم على أي خطأ محتمل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة.وأوضحت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، أن أعداء إيران دبروا خلال العقود الأربعة الماضية جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني، مشيرةً إلى أن هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت لبلاده.وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني، مؤكدةً رصدها لتحركات أعداء البلاد [في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل] وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.وفي السياق نفسه، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل على مياه إيران وترابها والتصدي بحزم للمعتدين.وأفادت وكالة إرنا بأن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش زيارته لنقطة أروندكنار الحدودية جنوبي آبادان، والتي أكد خلالها أن "بحرية الحرس الثوري على استعداد كامل لمناورات عملانية للسفن والقوات والمنظومات العملياتية في مياه أروندكنار شمال غربي الخليج".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج.

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