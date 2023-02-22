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الجزائر تدعو رجال الأعمال الروس لزيادة استثماراتهم في البلاد
الجزائر تدعو رجال الأعمال الروس لزيادة استثماراتهم في البلاد
دعا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، خلال استقباله السفير الروسي، اليوم الأربعاء، رجال الأعمال الروس، إلى زيادة استثماراتهم المباشرة... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T18:46+0000
2023-02-22T18:46+0000
الجزائر
روسيا
رجال أعمال
استثمار
أخبار العالم العربي
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الجزائر - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "الطرفان شددا على ضرورة التحضير الجيّد للاستحقاقات الثنائية الهامة القادمة، وعلى رأسها زيارة الدولة، التي يعتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القيام بها إلى روسيا في شهر مايو/ أيار القادم؛ لإعطاء محتوى أكثر صلابة وأكثر تنوّعا للشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي يطمح البلدين لإرسائها".وأشار بلاني، إلى ضرورة "مضاعفة الجهود لزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا، من خلال توسيع هيكل الميزان التجاري، وجعله أكثر توازنا".ودعا "الشركات ورجال الأعمال في روسيا، إلى زيادة استثماراتهم المباشرة في الجزائر، واستغلال الفرص الكبيرة، التي باتت تتيحها السوق الجزائرية، في ظل قانون الاستثمار الجديد".على صعيد الوضع الدولي المتوتر، أكّد بلاني أن "الجزائر رافعت ولا تزال، من أجل إقامة علاقات دولية متوازنة، وعالم متعدد الأقطاب".كما ناقش الجانبان "مسار انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، بالإضافة إلى آخر التطورات على صعيد قضية الصحراء الغربية".
https://sputnikarabic.ae/20230222/الجزائر-تبدأ-نشر-أعمدة-شحن-للسيارات-الكهربائية-1073864918.html
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الجزائر, روسيا, رجال أعمال, استثمار, أخبار العالم العربي
الجزائر, روسيا, رجال أعمال, استثمار, أخبار العالم العربي

الجزائر تدعو رجال الأعمال الروس لزيادة استثماراتهم في البلاد

18:46 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belouosov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belouosov
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دعا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، خلال استقباله السفير الروسي، اليوم الأربعاء، رجال الأعمال الروس، إلى زيادة استثماراتهم المباشرة في الجزائر.
الجزائر - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "الطرفان شددا على ضرورة التحضير الجيّد للاستحقاقات الثنائية الهامة القادمة، وعلى رأسها زيارة الدولة، التي يعتزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القيام بها إلى روسيا في شهر مايو/ أيار القادم؛ لإعطاء محتوى أكثر صلابة وأكثر تنوّعا للشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي يطمح البلدين لإرسائها".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
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09:02 GMT
وأشار بلاني، إلى ضرورة "مضاعفة الجهود لزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا، من خلال توسيع هيكل الميزان التجاري، وجعله أكثر توازنا".
ودعا "الشركات ورجال الأعمال في روسيا، إلى زيادة استثماراتهم المباشرة في الجزائر، واستغلال الفرص الكبيرة، التي باتت تتيحها السوق الجزائرية، في ظل قانون الاستثمار الجديد".
على صعيد الوضع الدولي المتوتر، أكّد بلاني أن "الجزائر رافعت ولا تزال، من أجل إقامة علاقات دولية متوازنة، وعالم متعدد الأقطاب".
كما ناقش الجانبان "مسار انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، بالإضافة إلى آخر التطورات على صعيد قضية الصحراء الغربية".
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