https://sputnikarabic.ae/20230222/الدوما-الروسي-يصادق-على-تعليق-معاهدة-ستارت--1073866180.html

الدوما الروسي يصادق على تعليق معاهدة "ستارت"

الدوما الروسي يصادق على تعليق معاهدة "ستارت"

صادق مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت". 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T09:18+0000

2023-02-22T09:18+0000

2023-02-22T09:18+0000

روسيا

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وجاء في المذكرة التفسيرية لنص مشروع القانون، إن "مشروع القانون ينص على أن تعلق روسيا الاتحادية المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والموقعة في براغ بتاريخ 8 أبريل/ نيسان عام 2010".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود المفروضة على الترسانة النووية، التي نصت عليها المعاهدة، على الرغم من تعليق عملها. وفي وقت لاحق، أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع روسيا حول موضوع "ستارت".وقبل ثلاثين عامًا، تم التوقيع على معاهدة "ستارت" بين روسيا وأمريكا بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير/ كانون الثاني 1993 في موسكو وهي جزء لا يتجزأ من معاهدة "ستارت -2" التي تعتبر مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة.ونهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة عام واحد، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين سابقا تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010، في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20230221/تفاصيل-معاهدة-ستارت-التي-أعلن-بوتين-تعليق-مشاركة-روسيا-فيها--1073824405.html

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-روسيا-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-1073820000.html

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