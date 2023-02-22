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دبلوماسي روسي: موسكو تنتظر توضيحا من واشنطن بخصوص تفجيرات "نورد ستريم"
دبلوماسي روسي: موسكو تنتظر توضيحا من واشنطن بخصوص تفجيرات "نورد ستريم"
قال قسطنطين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، إن روسيا تنتظر توضيحا من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانفجارات... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T12:41+0000
2023-02-22T12:41+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وقال غافريلوف: "نتوقع أيضا تفسيرات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانفجارات التي حدثت في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ، والتي وجهت ضربة لأمن الطاقة في أوروبا". وأشار إلى التحقيق الذي نشر سابقا للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، والذي "يشهد على حقيقة أن الجيش الأمريكي والمتواطئين مع النرويجيين هاجموا الفروع الثلاثة لأنابيب الغاز المذكورة". وأضاف غافريلوف: "تبنى مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية الروسية مناشدة إلى الأمم المتحدة تتضمن اقتراحا لإجراء تحقيق دولي عاجل في الجريمة التي ارتكبت في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 في بحر البلطيق. نحثكم على عدم التدخل في تحقيق موضوعي للتعرف على الجناة".وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230221/الصحفي-الأمريكي-سيمور-هيرش-يؤكد-أنه-لن-يدلي-بشهادته-بشأن-نورد-ستريم-أمام-الكونغرس--1073838192.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

دبلوماسي روسي: موسكو تنتظر توضيحا من واشنطن بخصوص تفجيرات "نورد ستريم"

12:41 GMT 22.02.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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قال قسطنطين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، إن روسيا تنتظر توضيحا من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانفجارات التي وقعت في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".
وقال غافريلوف: "نتوقع أيضا تفسيرات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالانفجارات التي حدثت في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ، والتي وجهت ضربة لأمن الطاقة في أوروبا".
وأشار إلى التحقيق الذي نشر سابقا للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، والذي "يشهد على حقيقة أن الجيش الأمريكي والمتواطئين مع النرويجيين هاجموا الفروع الثلاثة لأنابيب الغاز المذكورة".
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
الصحفي الأمريكي سيمور هيرش يؤكد أنه لن يدلي بشهادته بشأن "نورد ستريم" أمام الكونغرس
أمس, 14:58 GMT
وأضاف غافريلوف: "تبنى مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية الروسية مناشدة إلى الأمم المتحدة تتضمن اقتراحا لإجراء تحقيق دولي عاجل في الجريمة التي ارتكبت في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 في بحر البلطيق. نحثكم على عدم التدخل في تحقيق موضوعي للتعرف على الجناة".
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح.
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