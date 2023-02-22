https://sputnikarabic.ae/20230222/رغم-الهزيمة-أمام-الريال-صلاح-يحصد-أرقاما-قياسية-جديدة-في-أبطال-أوروبا-1073887441.html
رغم الهزيمة أمام الريال.. صلاح يحصد أرقاما قياسية جديدة في "أبطال أوروبا"
رغم الهزيمة أمام الريال.. صلاح يحصد أرقاما قياسية جديدة في "أبطال أوروبا"
لم تمنع الهزيمة القاسية التي مني بها ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، من ريال مدريد الإسباني، المصري محمد صلاح من مواصلة تحقيقه للأرقام القياسية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T16:56+0000
2023-02-22T16:56+0000
2023-02-22T16:56+0000
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سجل صلاح هدفا وصنع آخر، في المواجهة التي انتهت بفوز ريال مدريد 5/2 ، في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.كانت البدايات قوية للريدز، حيث سجل هدفين أحرزهما داروين نويز في الدقيقة الـ4 ومحمد صلاح في الدقيقة الـ 14، ليبدو أن ليفربول قد حسم مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قبل أن تنقلب الأمور لصالح النادي الملكي.وبعد أن ساهم في تسجيل هدفين في مرمى ريال مدريد، حقق محمد صلاح عددا من الأرقام القياسية في البطولة.أصبح اللاعب المصري أكثر لاعبي ليفربول إحرازا للأهداف على المستوى القاري برصيد 42 هدفا متفوقا على اللاعب السابق ستيفن جيرارد الذي سجل 41 هدفا.لكن صلاح أحرز هذه الأهداف خلال 5 مواسم، فيما استغرق الأمر 17 عاما من جيرارد.كما تساوى صلاح مع الإيفواري ديدييه دروغبا لاعب منتخب ساحل العاج وتشيلسي السابق كأكثر لاعب إفريقي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفا لكل منهما، بحسب موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.كما عزز مهاجم "الفراعنة" تقدمه في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ساديو-ماني-يتجاهل-صلاح-وفان-دايك-بإجابات-غير-متوقعة-1073807836.html
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ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
رغم الهزيمة أمام الريال.. صلاح يحصد أرقاما قياسية جديدة في "أبطال أوروبا"
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لم تمنع الهزيمة القاسية التي مني بها ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، من ريال مدريد الإسباني، المصري محمد صلاح من مواصلة تحقيقه للأرقام القياسية.
سجل صلاح هدفا وصنع آخر، في المواجهة التي انتهت بفوز ريال مدريد
5/2 ، في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
كانت البدايات قوية للريدز، حيث سجل هدفين أحرزهما داروين نويز في الدقيقة الـ4 ومحمد صلاح في الدقيقة الـ 14، ليبدو أن ليفربول قد حسم مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قبل أن تنقلب الأمور لصالح النادي الملكي.
وبعد أن ساهم في تسجيل هدفين في مرمى ريال مدريد، حقق محمد صلاح
عددا من الأرقام القياسية في البطولة.
أصبح اللاعب المصري أكثر لاعبي ليفربول إحرازا للأهداف على المستوى القاري برصيد 42 هدفا متفوقا على اللاعب السابق ستيفن جيرارد الذي سجل 41 هدفا.
لكن صلاح أحرز هذه الأهداف خلال 5 مواسم، فيما استغرق الأمر 17 عاما من جيرارد.
كما تساوى صلاح مع الإيفواري ديدييه دروغبا لاعب منتخب ساحل العاج وتشيلسي السابق كأكثر لاعب إفريقي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفا لكل منهما، بحسب موقع
"أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.
كما عزز مهاجم "الفراعنة" تقدمه في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف حتى الآن.