https://sputnikarabic.ae/20230222/قائد-عسكري-بالحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-فشل-الاستثمار-الأمريكي-في-المنطقة-1073876975.html
قائد عسكري بالحرس الثوري الإيراني يعلن "فشل الاستثمار الأمريكي" في المنطقة
قائد عسكري بالحرس الثوري الإيراني يعلن "فشل الاستثمار الأمريكي" في المنطقة
قال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني إن بلاده تسببت في "فشل الاستثمار الأمريكي في المنطقة". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T13:13+0000
2023-02-22T13:13+0000
2023-02-22T13:13+0000
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الحرس الثوري الإيراني
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وأكد القائد العسكري، خلال اجتماع مجلس خبراء القيادة، أن "الثورة الإسلامية في إيران أصبحت مصدر قوة في المنطقة والعالم"، بحسب موقع "إذاعة طهران".وأضاف قاآني: "الرئيس الأمريكي السابق اعترف بإنفاق بلاده 7 آلاف مليار دولار في أفغانستان وتقديم 7 آلاف قتيل على الأقل"، وأشار إلى أن "تغيير الاستراتيجية الأمريكية في التعاون مع بعض دول المنطقة أدى إلى نشوء ظاهرة خطيرة مثل عصابة داعش (الإرهابية)".ولفت إلى دور قائد الفيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، واغتيال أمريكا له في العراق، وقال: "هذه الجريمة كانت بداية مرحلة جديدة من الإجراءات التي قاموا بها ضد الثورة الإسلامية، التي شملت الحرب الهجينة الواسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والإعلامي التي ما زالت مستمرة حتى الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230213/الحرس-الثوري-الإيراني-بلغنا-مرحلة-من-القوة-لا-تجرؤ-فيها-أمريكا-وغيرها-على-التحرك-ضدنا-1073471008.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
قائد عسكري بالحرس الثوري الإيراني يعلن "فشل الاستثمار الأمريكي" في المنطقة
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قال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني إن بلاده تسببت في "فشل الاستثمار الأمريكي في المنطقة".