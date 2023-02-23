https://sputnikarabic.ae/20230223/الحكومة-المصرية-تدشن-منصة-إلكترونية-للتواصل-مع-المواطنين-1073921975.html
الحكومة المصرية تدشن منصة إلكترونية للتواصل مع المواطنين
الحكومة المصرية تدشن منصة إلكترونية للتواصل مع المواطنين
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية والتواصل بين الحكومة والمواطنين. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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ووصف بيان لمجلس الوزراء، المنصة "كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين"، وأكد أن إطلاقها "جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وبحسب البيان، تتيح "المنصة الجديدة الفرصة لإبداء الآراء في مختلف القضايا المثارة.. وتحويل الأفكار والمبادرات إلى قرارات ومشروعات على أرض الواقع".وأشار إلى أن "المنصة تستهدف رصد آراء ومقترحات مجتمع الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها".ومن جانبه قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار تدشين المنصة جاء "لتحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات".وأضاف أن من بين الأهداف أيضا "استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا".وأوضح أن إطلاق المنصة "جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان".
https://sputnikarabic.ae/20230201/رسميا-الحكومة-المصرية-توافق-على-تغيير-نشاط-مبنى-مجمع-التحرير-الشهير-في-القاهرة-1072970498.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
الحكومة المصرية تدشن منصة إلكترونية للتواصل مع المواطنين
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية والتواصل بين الحكومة والمواطنين.
ووصف بيان لمجلس الوزراء، المنصة "كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين"، وأكد أن إطلاقها "جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية"، بحسب موقع
"بوابة الأهرام".
وبحسب البيان، تتيح "المنصة الجديدة الفرصة لإبداء الآراء في مختلف القضايا المثارة
.. وتحويل الأفكار والمبادرات إلى قرارات ومشروعات على أرض الواقع".
وأشار إلى أن "المنصة تستهدف رصد آراء ومقترحات مجتمع الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية
وغيرها".
ومن جانبه قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار تدشين المنصة جاء "لتحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات
".
وأضاف أن من بين الأهداف أيضا "استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا".
وأوضح أن إطلاق المنصة "جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان".