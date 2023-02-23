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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمقاطعة خيرسون
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-سو-25-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-بمقاطعة-خيرسون-1073923429.html
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة قرية كيزوميس بمقاطعة خيرسون. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:47+0000
2023-02-23T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كيزوميس بمنطقة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسع طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه في يوم واحد من قبل الدفاع الجوي الروسي.وأضافت الدفاع أن مفارز هجوم المتطوعين والتجمع "الجنوبي" لقوات القوات المسلحة الروسية قضت أثناء العمليات الهجومية في اتجاه دونيتسك على أكثر من 210 جنود أوكرانيين وتدمير 12 قطعة من المعدات في اليوم،"في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية التي شنتها مفارز المتطوعين الهجومية بدعم من وحدات تشكيل بسكوف للقوات المحمولة جوا، وضربات جوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم القضاء على أكثر من 210 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير ست مدرعات وست مدرعات قتالية وأربع مركبات ومنظومة MLRS من طراز "غراد"ومدافع هاوتزر "دي-20".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمقاطعة خيرسون

11:47 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربروفة العرض الجوي بمناسبة عيد النصر - مقاتلة هجومية "سو-25" في مطار "كوبينكا"
بروفة العرض الجوي بمناسبة عيد النصر - مقاتلة هجومية سو-25 في مطار كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة من طراز "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة قرية كيزوميس بمقاطعة خيرسون.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كيزوميس بمنطقة خيرسون".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسع طائرات دون طيار أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعة زابوروجيه في يوم واحد من قبل الدفاع الجوي الروسي.
وأضافت الدفاع أن مفارز هجوم المتطوعين والتجمع "الجنوبي" لقوات القوات المسلحة الروسية قضت أثناء العمليات الهجومية في اتجاه دونيتسك على أكثر من 210 جنود أوكرانيين وتدمير 12 قطعة من المعدات في اليوم،
"في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات الهجومية التي شنتها مفارز المتطوعين الهجومية بدعم من وحدات تشكيل بسكوف للقوات المحمولة جوا، وضربات جوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم القضاء على أكثر من 210 من العسكريين الأوكرانيين وتدمير ست مدرعات وست مدرعات قتالية وأربع مركبات ومنظومة MLRS من طراز "غراد"ومدافع هاوتزر "دي-20".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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