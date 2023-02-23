عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يستعد-لاستفزاز-مسلح-ضد-بريدنيستروفيا-في-مولدوفا-1073903563.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
الدفاع الروسية: نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام كييف يعد استفزازا مسلحا ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ستنفذه وحدات مسلحة أوكرانية، بما في ذلك كتيبة آزوف... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T04:10+0000
2023-02-23T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027125_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1055135064159fd193c488f5cf7a6559.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة على "تلغرام": "وفقا للمعلومات المتاحة، يستعد نظام كييف في المستقبل القريب لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، والتي ستنفذها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك بمشاركة وحدة آزوف القومية"(المعترف بها كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا).وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "كذريعة لغزو بريدنيستروفيه، تخطط أوكرانيا لشن هجوم مزعوم من قبل القوات الروسية من تلك الأراضي"، لافتة إلى أنه للقيام بذلك، سيرتدي المخربون الزي العسكري الروسي.وقالت الوزارة إنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وبريدنيستروفيه، وأنها "مستعدة للرد على أي تغييرات في الوضع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الخارجية-الأمريكية-تنشر-بالخطأ-بيانا-قديما-لمجموعة-السبع-بشأن-أوكرانيا--1073902868.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062027125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6667aa937286882765593626b22a60c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية

04:10 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام كييف يعد استفزازا مسلحا ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ستنفذه وحدات مسلحة أوكرانية، بما في ذلك كتيبة آزوف القومية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة على "تلغرام": "وفقا للمعلومات المتاحة، يستعد نظام كييف في المستقبل القريب لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، والتي ستنفذها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك بمشاركة وحدة آزوف القومية"(المعترف بها كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا).
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا
01:03 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "كذريعة لغزو بريدنيستروفيه، تخطط أوكرانيا لشن هجوم مزعوم من قبل القوات الروسية من تلك الأراضي"، لافتة إلى أنه للقيام بذلك، سيرتدي المخربون الزي العسكري الروسي.
وقالت الوزارة إنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وبريدنيستروفيه، وأنها "مستعدة للرد على أي تغييرات في الوضع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала