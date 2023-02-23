https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يستعد-لاستفزاز-مسلح-ضد-بريدنيستروفيا-في-مولدوفا-1073903563.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
الدفاع الروسية: نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام كييف يعد استفزازا مسلحا ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ستنفذه وحدات مسلحة أوكرانية، بما في ذلك كتيبة آزوف... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T04:10+0000
2023-02-23T04:10+0000
2023-02-23T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة على "تلغرام": "وفقا للمعلومات المتاحة، يستعد نظام كييف في المستقبل القريب لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، والتي ستنفذها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك بمشاركة وحدة آزوف القومية"(المعترف بها كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا).وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "كذريعة لغزو بريدنيستروفيه، تخطط أوكرانيا لشن هجوم مزعوم من قبل القوات الروسية من تلك الأراضي"، لافتة إلى أنه للقيام بذلك، سيرتدي المخربون الزي العسكري الروسي.وقالت الوزارة إنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وبريدنيستروفيه، وأنها "مستعدة للرد على أي تغييرات في الوضع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الخارجية-الأمريكية-تنشر-بالخطأ-بيانا-قديما-لمجموعة-السبع-بشأن-أوكرانيا--1073902868.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية
04:10 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام كييف يعد استفزازا مسلحا ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، ستنفذه وحدات مسلحة أوكرانية، بما في ذلك كتيبة آزوف القومية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة على "تلغرام": "وفقا للمعلومات المتاحة، يستعد نظام كييف في المستقبل القريب لاستفزاز مسلح ضد جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، والتي ستنفذها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك بمشاركة وحدة آزوف القومية"(المعترف بها كمنظمة إرهابية ومحظورة في روسيا).
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "كذريعة لغزو بريدنيستروفيه، تخطط أوكرانيا لشن هجوم مزعوم من قبل القوات الروسية من تلك الأراضي"، لافتة إلى أنه للقيام بذلك، سيرتدي المخربون الزي العسكري الروسي.
وقالت الوزارة إنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وبريدنيستروفيه، وأنها "مستعدة للرد على أي تغييرات في الوضع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.