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https://sputnikarabic.ae/20230223/السلطة-الفلسطينية-تهدد-بعدم-المشاركة-في-قمة-أمنية-مع-واشنطن-والقاهرة-وإسرائيل-في-العقبة-1073936326.html
السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة
السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة
هددت السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في القمة الأمنية المشتركة مع إسرائيل والأردن ومصر والولايات المتحدة، المقرر عقدها في مدينة العقبة الأردنية، في أعقاب مقتل... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T14:07+0000
2023-02-23T14:07+0000
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القدس – سبوتنيك. وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن "السلطة الفلسطينية هددت بعدم المشاركة في قمة أمنية مشتركة مع إسرائيل والأردن ومصر والولايات المتحدة، المقرر عقدها في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر".وأشار الموقع إلى أن "المؤتمر قد يتم إلغاؤه في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس أمس، حيث تعتبر السلطة الفلسطينية ذلك خرقا للتفاهمات التي حققتها الولايات المتحدة مع إسرائيل قبل بضعة أيام، وتطالب الآن بضرورة توفير ضمانات توقف الإجراءات أحادية الجانب وذلك كشرط لمشاركتها في القمة الأمنية".ونقل موقع "واللا" عن مصدر مطلع، تأكيده أنه "برغم التهديدات إلا أن الفلسطينيين لن يلغوا مشاركتهم فيها".هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة في كل القطاعات القريبة والبعيدة لإحباط جهود من يسعى إلى المساس بجيشها ومواطنيها.جاءت تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة خاصة تعقدها الحكومة الإسرائيلية لإقرار الميزانية العامة، وقال خلالها "نقولها دائمًا، سنغلق الحساب مع كل من يمس بمواطني إسرائيل وجنود الجيش وهذا ما قمنا بفعله هذه المرة أيضَا".وحول العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء في نابلس شمالي الضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين، قال نتنياهو: "دعوني أشيد بقوات المخابرات والاستخبارات العسكرية على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة, وكذلك المقاتلين الذين قاموا بتنفيذ المهمة ببطولة وهدوء تحت إطلاق للنار".وتابع نتنياهو بالقول إننا "سنواصل العمل بقوة في القطاعات كافة القريبة والبعيدة وسنحبط جهود أعدائنا للمساس بنا, كل من يحاول المساس بنا سيقتل".وشل الإضراب العام كافة القطاعات والمرافق في الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات بما فيها المدارس والجامعات أبوابها وذلك حدادا على القتلى الفلسطينيين في نابلس.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى الفلسطينيين خلال العام الحالي برصاص القوات الإسرائيلية وصل إلى 63 شخصًا، مشيرة إلى أنه "بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على أقل تقدير , حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في العقود الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20230222/ارتفاع-قتلى-فلسطين-في-نابلس-إلى-6-والرئاسة-تحذر-إسرائيل-من-دفع-المنطقة-نحو-التوتر-1073873177.html
https://sputnikarabic.ae/20230223/نتنياهو-يعلق-على-أحداث-نابلس-وقصف-غزة-من-قبل-الجيش-الإسرائيلي-1073927303.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة

14:07 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatألوف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية الانتقام
ألوف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية الانتقام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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هددت السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في القمة الأمنية المشتركة مع إسرائيل والأردن ومصر والولايات المتحدة، المقرر عقدها في مدينة العقبة الأردنية، في أعقاب مقتل 11 فلسطينيا جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس أمس.
القدس – سبوتنيك. وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن "السلطة الفلسطينية هددت بعدم المشاركة في قمة أمنية مشتركة مع إسرائيل والأردن ومصر والولايات المتحدة، المقرر عقدها في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر".
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أمس, 11:48 GMT
وأشار الموقع إلى أن "المؤتمر قد يتم إلغاؤه في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس أمس، حيث تعتبر السلطة الفلسطينية ذلك خرقا للتفاهمات التي حققتها الولايات المتحدة مع إسرائيل قبل بضعة أيام، وتطالب الآن بضرورة توفير ضمانات توقف الإجراءات أحادية الجانب وذلك كشرط لمشاركتها في القمة الأمنية".
ونقل موقع "واللا" عن مصدر مطلع، تأكيده أنه "برغم التهديدات إلا أن الفلسطينيين لن يلغوا مشاركتهم فيها".
هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة في كل القطاعات القريبة والبعيدة لإحباط جهود من يسعى إلى المساس بجيشها ومواطنيها.
جاءت تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة خاصة تعقدها الحكومة الإسرائيلية لإقرار الميزانية العامة، وقال خلالها "نقولها دائمًا، سنغلق الحساب مع كل من يمس بمواطني إسرائيل وجنود الجيش وهذا ما قمنا بفعله هذه المرة أيضَا".
وحول العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء في نابلس شمالي الضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين، قال نتنياهو: "دعوني أشيد بقوات المخابرات والاستخبارات العسكرية على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة, وكذلك المقاتلين الذين قاموا بتنفيذ المهمة ببطولة وهدوء تحت إطلاق للنار".
وتابع نتنياهو بالقول إننا "سنواصل العمل بقوة في القطاعات كافة القريبة والبعيدة وسنحبط جهود أعدائنا للمساس بنا, كل من يحاول المساس بنا سيقتل".
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وشل الإضراب العام كافة القطاعات والمرافق في الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات بما فيها المدارس والجامعات أبوابها وذلك حدادا على القتلى الفلسطينيين في نابلس.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى الفلسطينيين خلال العام الحالي برصاص القوات الإسرائيلية وصل إلى 63 شخصًا، مشيرة إلى أنه "بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على أقل تقدير , حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في العقود الماضية".
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