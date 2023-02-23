https://sputnikarabic.ae/20230223/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-موقعا-لفصائل-فلسطينية-في-قطاع-غزة-1073903806.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شن عدة غارات على قطاع غزة، بعد رصد إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T04:18+0000
2023-02-23T04:18+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "ردًّا على إطلاق ست قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل.. الطائرات الحربية تغير قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس ويقع في وسط القطاع".وأضاف أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت أيضا مجمعا عسكريا تابعا لحركة "حماس"، في شمال قطاع غزة، كان يُستخدم لإنتاج وسائل قتالية بحرية.وأكد أدرعي أن "الغارات الإسرائيلية بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس التسليحية".واختتم بقوله: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات أشكلون وسديروت.وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 5 قذائف صاروخية، بينما سقطت الأخيرة في منطقة مفتوحة.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-6-قذائف-صاروخية-من-قطاع-غزة-باتجاه-المستوطنات-1073902783.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
04:18 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شن عدة غارات على قطاع غزة، بعد رصد إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "ردًّا على إطلاق ست قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل.. الطائرات الحربية تغير قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس ويقع في وسط القطاع".
وأضاف أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت أيضا مجمعا عسكريا تابعا لحركة "حماس"، في شمال قطاع غزة، كان يُستخدم لإنتاج وسائل قتالية بحرية.
وأكد أدرعي أن "الغارات الإسرائيلية بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس التسليحية".
واختتم بقوله: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار
، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات أشكلون وسديروت.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 5 قذائف صاروخية، بينما سقطت الأخيرة في منطقة مفتوحة.