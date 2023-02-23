عربي
https://sputnikarabic.ae/20230223/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-موقعا-لفصائل-فلسطينية-في-قطاع-غزة-1073903806.html
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شن عدة غارات على قطاع غزة، بعد رصد إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T04:18+0000
2023-02-23T05:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069563912_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c10dfbe240db238e403c9e6c8ee017b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "ردًّا على إطلاق ست قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل.. الطائرات الحربية تغير قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس ويقع في وسط القطاع".وأضاف أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت أيضا مجمعا عسكريا تابعا لحركة "حماس"، في شمال قطاع غزة، كان يُستخدم لإنتاج وسائل قتالية بحرية.وأكد أدرعي أن "الغارات الإسرائيلية بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس التسليحية".واختتم بقوله: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات أشكلون وسديروت.وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 5 قذائف صاروخية، بينما سقطت الأخيرة في منطقة مفتوحة.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-6-قذائف-صاروخية-من-قطاع-غزة-باتجاه-المستوطنات-1073902783.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069563912_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6e89ebd2c14f3f5e06cef6b3da8c1a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في قطاع غزة

04:18 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 05:37 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شن عدة غارات على قطاع غزة، بعد رصد إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "ردًّا على إطلاق ست قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل.. الطائرات الحربية تغير قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس ويقع في وسط القطاع".
القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
02:55 GMT
وأضاف أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت أيضا مجمعا عسكريا تابعا لحركة "حماس"، في شمال قطاع غزة، كان يُستخدم لإنتاج وسائل قتالية بحرية.
وأكد أدرعي أن "الغارات الإسرائيلية بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس التسليحية".
واختتم بقوله: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات أشكلون وسديروت.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض 5 قذائف صاروخية، بينما سقطت الأخيرة في منطقة مفتوحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала