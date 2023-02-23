https://sputnikarabic.ae/20230223/جنوب-أفريقيا-تسجل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-خلال-عقد-1073938671.html
جنوب أفريقيا تسجل أول حالة وفاة بالكوليرا خلال عقد
جنوب أفريقيا تسجل أول حالة وفاة بالكوليرا خلال عقد
أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بالكوليرا خلال أكثر من عقد. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T15:01+0000
2023-02-23T15:01+0000
2023-02-23T15:01+0000
جنوب أفريقيا
الكوليرا
الأخبار
العالم
مالاوي
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والكوليرا ليست من الأمراض المتوطنة في جنوب أفريقيا التي سجلت 5 إصابات في مطلع الشهر الجاري.وقدمت أول إصابتين من مالاوي التي تعاني أكثر من تفشي مميت للكوليرا، بحسب "فرانس برس".وكان الضحية البالغ من العمر 24 عاما يعيش في بينوني الضاحية الواقعة شرقي جوهانسبرغ.ووفقا لبيان صادر عن مكتب وزير الصحة جو بهلا فإنه ليس له سجل سفر خارج البلاد وتوفي في المستشفى يوم الأحد الماضي.وفي وقت لاحق أكدت نتائج التحاليل أنه كان مصابا بالكوليرا.وكانت جنوب أفريقيا قد شهدت آخر تفشي للمرض الذي ينتقل عبر الماء خلال الفترة بين عامي 2008 و2009، عندما تم تسجيل نحو 12 ألف إصابة في تفشي هائل في دولة زيمبابوي المجاورة.وفي هذا المرة انتقل المرض من مالاوي حيث توفي 1400 شخص على الأقل من نحو 45 إصابة تم الإبلاغ عنها منذ مارس/ آذار 2022، وفقا للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221217/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-الكوليرا-بوتيرة-أكثر-فتكا-1071306323.html
جنوب أفريقيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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جنوب أفريقيا, الكوليرا, الأخبار, العالم, مالاوي
جنوب أفريقيا, الكوليرا, الأخبار, العالم, مالاوي
جنوب أفريقيا تسجل أول حالة وفاة بالكوليرا خلال عقد
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أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بالكوليرا خلال أكثر من عقد.
والكوليرا ليست من الأمراض المتوطنة في جنوب أفريقيا التي سجلت 5 إصابات في مطلع الشهر الجاري.
17 ديسمبر 2022, 17:48 GMT
وقدمت أول إصابتين من مالاوي التي تعاني أكثر من تفشي
مميت للكوليرا، بحسب "فرانس برس".
وكان الضحية البالغ من العمر 24 عاما يعيش في بينوني الضاحية الواقعة شرقي جوهانسبرغ.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب وزير الصحة جو بهلا فإنه ليس له سجل سفر خارج البلاد وتوفي في المستشفى يوم الأحد الماضي.
وفي وقت لاحق أكدت نتائج التحاليل أنه كان مصابا بالكوليرا.
وكانت جنوب أفريقيا قد شهدت آخر تفشي للمرض
الذي ينتقل عبر الماء خلال الفترة بين عامي 2008 و2009، عندما تم تسجيل نحو 12 ألف إصابة في تفشي هائل في دولة زيمبابوي المجاورة.
وفي هذا المرة انتقل المرض من مالاوي حيث توفي 1400 شخص على الأقل من نحو 45 إصابة تم الإبلاغ عنها منذ مارس/ آذار 2022، وفقا للأمم المتحدة.