https://sputnikarabic.ae/20230223/ماذا-يعني-تعليق-روسيا-العمل-بمعاهدة-ستارت-1073939075.html

ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت

ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت

صادق الدوما الروسي على مشروع قانون قدمه الرئيس فلاديمير بوتين، لتعليق مشاركة البلاد في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت". 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T15:13+0000

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ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت ماذا يعني تعليق روسيا العمل بمعاهدة ستارت

مشروع القانون ينص على تعليق روسيا المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والموقعة في 2010.يأتي هذا، بعد إعلان الرئيس بوتين أن موسكو علقت مشاركتها في المعاهدة الموقعة مع واشنطن، مؤكدا أن روسيا لم تنسحب من المعاهدة، لكنها تعلق مشاركتها فقط.وذكر أن موسكو تبحث عن خيارات للضغط على الجانب الغربي والأمريكي للقبول بما تمليه المصالح الروسية الاستراتيجية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التوقيت بحاجة إلى حوار سياسي للوصول إلى بعض التفاهمات في ظل السياسة الأمريكية وأدواتها في الحرب بالإنابة.وأوضح أن تعليق روسيا المشاركة في ستارت انعكاس لما يجري على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الضغط الأمريكي والغربي سيدفع روسيا والعالم إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة وأكثر فهما لكل ما له علاقة بالأنظمة السياسية.وأوضح أن الخطوة الروسية تأتي ضمن ردها على المخاطر الأمريكية التي تريد فرضها عليها وعلى دول العالم وردا على العدوان الأمريكي ضد روسيا، وتأكيد على رغبة روسيا في الحفاظ على السلم العالمي من خلال ممارسة الردع للجانب الأمريكي.وذكر أن خطاب الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي يعتبر تواصلا غير مباشر، لكنه لم يسفر عن نقاط التقاء، ولذلك تحتاج المسألة لبعض الوقت والخروج بشكل اتفاق جديد.للمزيد تابعوا برنامج مساحة حرة.إعداد وتقديم: عبد الله حميد

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