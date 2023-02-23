https://sputnikarabic.ae/20230223/مفتاح-لغز-الكون-حالة-شاذة-في-الفضاء-تفاجئ-العلماء-1073920257.html

"مفتاح لغز الكون"... حالة شاذة في الفضاء تفاجئ العلماء

"مفتاح لغز الكون"... حالة شاذة في الفضاء تفاجئ العلماء

وصف علماء فلك السحابة الناتجة عن اندماج نجمين نيوترونيين، بالاكتشاف الذي سيقربنا من كشف الألغاز الكونية الرئيسية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T11:20+0000

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ووجد العلماء أن السحابة المكونة من الانفجار يكاد يكون شكلها مشابها للكرة."إيفرست في ملعقة صغيرة"عندما ينهار نجم ضخم، يتراكم بعض من مادته في نواة فائقة الكثافة صغيرة الحجم نسبيا، ليظهر ثقب أسود إذا كانت كتلته أكبر من ثلاث كتل شمسية، وأقل من ذلك، يتكون نجم نيوتروني.أحيان يمكن أن يظهر نجمان نيوترونيان في وقت واحد، وبحسب دراسة فإن ذلك سيتشكل نتيجة لدوران كرات ضخمة من الغاز حول مركز كتلة مشترك، ثم "تنهار" إلى أجسام فائقة الكثافة تقترب تدريجيا من بعضها البعض وتصطدم في النهاية.ويعرف ذلك بانفجار كيلونوفا، وقد تم تسجيل ظاهرة فيزيائية فلكية تم التنبؤ بها في عام 1974 لأول مرة في عام 2013 على شكل انفجار لأشعة غاما. في عام 2017، التقطت كاشفات LIGO (في الولايات المتحدة) وVirgo (في أوروبا) موجات الجاذبية - تقلبات في الزمكان - من "kilonova AT2017gfo"، الذي يبعد 140 مليون سنة ضوئية عن الأرض. ويعتبر اصطدام النجوم النيوترونية أمرا بالغ الخطورة بالنسبة للكون، والذي نتيجة لذلك، يتم تشكيل أثقل العناصر في الجدول الدوري لمندلييف، مثل الذهب والبلاتين واليورانيوم واليود."سحابة كروية في الفراغ"حتى الآن، لم يعرف العلماء كيف يبدو انفجار كيلونوفا، ويقول ألبرت سنيبين، طالب دراسات عليا في معهد نيلز بور (الدنمارك) والمؤلف الأول للدراسة المنشورة في مجلة "Nature": "تجمع الاقتراحات وجميع النماذج السابقة أن السحابة الناتجة يجب أن تكون مسطحة وغير متماثلة إلى حد ما"."قائمة المشتبه بهم"حاول سنيبين شرح الحالة وأن الأمر كله يتعلق بالطاقة التي تسربت من مركز اندماج النجوم النيوترونية، والتي كان هناك الكثير، وهذا يعني أن كمية الطاقة أعلى بكثير من تقديرات المنظرين."قياس الكون"وفقا للعلماء، سنكون قادرين الآن على فهم مدى سرعة توسع الكون وتحديد عمره، والطريقة الرئيسية لقياس الوقت منذ الانفجار العظيم هي مقياس المسافات الكونية. بعد أن أسس الفيزيائيون فئة اللمعان لبعض الأجسام الفلكية (الشموع القياسية) ، يقيس الفيزيائيون سطوعها الظاهري ويحسبون المسافة بينها. كلما ابتعدنا عن شيء، كان أقدم. ولا تظهر الأجرام السماوية البعيدة إلا في الأشعة تحت الحمراء، يمكن لمرصد "جيمس ويب" للأشعة تحت الحمراء أن ينظر إلى الوراء تقريبًا إلى بداية الزمن ويرى المجرات التي كانت موجودة قبل 13.5 مليار سنة. يقدر عمر الكون بـ 13.8 مليار.

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