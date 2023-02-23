https://sputnikarabic.ae/20230223/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تطالب-بوقف-مساعدات-بلادها-لإسرائيل-1073943528.html

نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل

نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل

دعت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل . 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T16:59+0000

2023-02-23T16:59+0000

2023-02-23T16:59+0000

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وذكرت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في قتل المزيد من الفلسطينيين.وطالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي لولاية ميتشيغان الأمريكية، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قائلة:وجاءت تغريدة رشيدة طليب ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أودت بحياة 11 مواطنا فلسطينيا وجرح العشرات الآخرين.وأمس الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".

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