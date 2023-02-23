عربي
https://sputnikarabic.ae/20230223/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تطالب-بوقف-مساعدات-بلادها-لإسرائيل-1073943528.html
نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل
نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل
دعت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل . 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T16:59+0000
2023-02-23T16:59+0000
الكونغرس الأمريكي
إسرائيل
العالم
نابلس
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102149/95/1021499571_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_0022443f1bf4f5a32bbc6c606f70f638.jpg
وذكرت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في قتل المزيد من الفلسطينيين.وطالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي لولاية ميتشيغان الأمريكية، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قائلة:وجاءت تغريدة رشيدة طليب ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أودت بحياة 11 مواطنا فلسطينيا وجرح العشرات الآخرين.وأمس الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20210924/نائبة-مسلمة-تنفجر-بالبكاء-تحت-قبة-البرلمان-الأمريكي-بعد-قرار-دعم-القبة-الحديدية-صور-وفيديو-1050245464.html
إسرائيل
نابلس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102149/95/1021499571_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_71c35dedbd1a8e50c6f1f0b522124999.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكونغرس الأمريكي, إسرائيل, العالم, نابلس, أخبار فلسطين اليوم
الكونغرس الأمريكي, إسرائيل, العالم, نابلس, أخبار فلسطين اليوم

نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل

16:59 GMT 23.02.2023
© AP Photo / Susan Walshالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبرTelegram
دعت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل .
وذكرت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في قتل المزيد من الفلسطينيين.
وطالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي لولاية ميتشيغان الأمريكية، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قائلة:
إلى حين تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، فإن واشنطن تساعد إسرائيل على قتل المزيد من الفلسطينيين.
وجاءت تغريدة رشيدة طليب ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أودت بحياة 11 مواطنا فلسطينيا وجرح العشرات الآخرين.
عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب 4 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2021
نائبة مسلمة تنفجر بالبكاء تحت قبة البرلمان الأمريكي بعد قرار دعم "القبة الحديدية"... صور وفيديو
24 سبتمبر 2021, 15:37 GMT
وأمس الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.
من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.
وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала