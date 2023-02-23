https://sputnikarabic.ae/20230223/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تطالب-بوقف-مساعدات-بلادها-لإسرائيل-1073943528.html
نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل
نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل
دعت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل . 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T16:59+0000
2023-02-23T16:59+0000
2023-02-23T16:59+0000
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وذكرت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في قتل المزيد من الفلسطينيين.وطالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي لولاية ميتشيغان الأمريكية، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قائلة:وجاءت تغريدة رشيدة طليب ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أودت بحياة 11 مواطنا فلسطينيا وجرح العشرات الآخرين.وأمس الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20210924/نائبة-مسلمة-تنفجر-بالبكاء-تحت-قبة-البرلمان-الأمريكي-بعد-قرار-دعم-القبة-الحديدية-صور-وفيديو-1050245464.html
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الكونغرس الأمريكي, إسرائيل, العالم, نابلس, أخبار فلسطين اليوم
الكونغرس الأمريكي, إسرائيل, العالم, نابلس, أخبار فلسطين اليوم
نائبة بالكونغرس الأمريكي تطالب بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل
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دعت النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات بلادها لإسرائيل .
وذكرت طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في قتل المزيد من الفلسطينيين.
وطالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي لولاية ميتشيغان الأمريكية، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قائلة:
إلى حين تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، فإن واشنطن تساعد إسرائيل على قتل المزيد من الفلسطينيين.
وجاءت تغريدة رشيدة طليب
ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أودت بحياة 11 مواطنا فلسطينيا وجرح العشرات الآخرين.
24 سبتمبر 2021, 15:37 GMT
وأمس الأربعاء، شيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين
، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.
من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.
وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية
، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".