https://sputnikarabic.ae/20230224/إيران-تعلن-إمكانية-إمداد-سوريا-بصواريخ-دفاع-جوي-1073970031.html

إيران تعلن إمكانية إمداد سوريا بصواريخ دفاع جوي

إيران تعلن إمكانية إمداد سوريا بصواريخ دفاع جوي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، إمكانية بيع إيران معدات وأنظمة صواريخ دفاع جوي إلى سوريا. 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T17:02+0000

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وأوضح التلفزيون الإيراني أن إمداد سوريا بصواريخ أرض-جو ربما يحدث في إطار مساعدتها لتعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة، حيث أن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة".وتابع التلفزيون الإيراني أنه من المرجح كذلك إمدادات إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، مشيرا إلى أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.يذكر أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تصدت، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن العدوان أسفر عن 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.من جانبها، أدانت إيران، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل فوري وجاد ضد هذه الاعتداءات.وأكدت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد الماضي، أن "الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على سوريا قبل ساعات، لم تسفر عن إصابة أي من المواطنين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي السورية".

https://sputnikarabic.ae/20230130/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-خشية-انتقام-إيراني-بعد-الهجمات-الأخيرة-في-إيران-وسوريا-1072896250.html

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