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https://sputnikarabic.ae/20230224/الاتحاد-الأوروبي-يجدد-تأكيده-دعم-أوكرانيا-ويعلن-دراسته-مقترح-الصين-لتسوية-الأزمة-1073959771.html
الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده دعم أوكرانيا ويعلن دراسته مقترح الصين لتسوية الأزمة
الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده دعم أوكرانيا ويعلن دراسته مقترح الصين لتسوية الأزمة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديًا، بجانب دراسة المقترح الصيني حول إنهاء... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T10:25+0000
2023-02-24T10:25+0000
العالم
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقالت فون ديرلاين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يجدد "تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا واستمرار الضغط على روسيا".وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف "يعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الأوكراني ويعتزم تدريب 30 ألف عسكري أوكراني من خلال مهمته التدريبية وإمداد كييف بالأسلحة والذخائر الضرورية وتسريع عملية إنتاجها".و أكد ستولتنبرغ، أن دول حلف الناتو سيواصلون دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه وجه دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة الناتو في ليتوانيا المقررة تموز/ يوليو المقبل.وأضافت أيضًا أن "الناتو والاتحاد الأوروبي حجر الأساس في الحرية والديمقراطية"، داعية إلى زيادة إنتاج الذخائر لمنحها إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، يوم 24 شباط/فبراير العام الماضي، اعتمدت الدول الغربية عقوبات شديدة على موسكو، بجانب تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده دعم أوكرانيا ويعلن دراسته مقترح الصين لتسوية الأزمة

10:25 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديًا، بجانب دراسة المقترح الصيني حول إنهاء الصراع الدائر.
بروكسل - سبوتنيك. وقالت فون ديرلاين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يجدد "تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وإنسانيا واقتصاديا واستمرار الضغط على روسيا".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف "يعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الأوكراني ويعتزم تدريب 30 ألف عسكري أوكراني من خلال مهمته التدريبية وإمداد كييف بالأسلحة والذخائر الضرورية وتسريع عملية إنتاجها".

كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي سوف يدرس خطة السلام الصينية في أوكرانيا، والتي أعلنتها بكين أمس، وتشمل 12 بندًا أهمهم أن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل الصراع"، بجانب ضرورة ضمان سلامة المنشآت النووية واستمرار تصدير الحبوب وعدم فرض عقوبات أحادية.

و أكد ستولتنبرغ، أن دول حلف الناتو سيواصلون دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه وجه دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة الناتو في ليتوانيا المقررة تموز/ يوليو المقبل.

وأعربت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، خلال المؤتمر الصحافي، أنها على ثقة بأن أوكرانيا سوف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليًا.

وأضافت أيضًا أن "الناتو والاتحاد الأوروبي حجر الأساس في الحرية والديمقراطية"، داعية إلى زيادة إنتاج الذخائر لمنحها إلى أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:04 GMT


ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، يوم 24 شباط/فبراير العام الماضي، اعتمدت الدول الغربية عقوبات شديدة على موسكو، بجانب تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة.

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.

وإضافة إلى ذلك، حُظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
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