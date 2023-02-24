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https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-الحوار-والمفاوضات-هما-السبيل-الوحيد-للخروج-من-الأزمة-الأوكرانية-1073951652.html
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية
الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية
أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T03:31+0000
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بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".وشددت الوزارة في البيان على ضرورة تشجيع ودعم كل الجهود التي تسهم في الحل السلمي للأزمة.كما أكدت وزارة الخارجية الصينية في على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في اسرع وقت ممكن.وجاء في بيان الوزارة حول تسوية: "في الحروب والنزاعات لا يوجد منتصر، يجب على جميع الأطراف الحفاظ على العقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار.. منع التصعيد والسماح للازمة من الخروج عن السيطرة، ودعم روسيا وأوكرانيا للقاء، واستئناف الحوار المباشر في اسرع وقت ممكن".وأشارت إلى ضرورة "المساهمة باستمرار في تهدئة الوضع ونزع فتيله، والتوصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الصين-تعارض-تسييس-الاقتصاد-العالمي-1073951548.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية

03:31 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 03:38 GMT 24.02.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، داعية لتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات.
بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".
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وشددت الوزارة في البيان على ضرورة تشجيع ودعم كل الجهود التي تسهم في الحل السلمي للأزمة.
كما أكدت وزارة الخارجية الصينية في على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في اسرع وقت ممكن.
وجاء في بيان الوزارة حول تسوية: "في الحروب والنزاعات لا يوجد منتصر، يجب على جميع الأطراف الحفاظ على العقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار.. منع التصعيد والسماح للازمة من الخروج عن السيطرة، ودعم روسيا وأوكرانيا للقاء، واستئناف الحوار المباشر في اسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى ضرورة "المساهمة باستمرار في تهدئة الوضع ونزع فتيله، والتوصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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