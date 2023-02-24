https://sputnikarabic.ae/20230224/بايدن-يقول-إنه-يستبعد-الآن-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-1073976028.html
بايدن يقول إنه يستبعد الآن تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16
بايدن يقول إنه يستبعد الآن تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يستبعد الآن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" الأمريكية. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T23:22+0000
2023-02-24T23:22+0000
2023-02-24T23:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
زيلينسكي
إف-16
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال بايدن في مقابلة مع تلفزيون "ABC"، "لا، لا يحتاج (فلاديمير زيلينسكي) إلى مقاتلات "إف-16" حاليا".في وقت سابق اليوم، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"الآن.وقال سوليفان "إنهم (الأوكرانيون) يستعدون لهجوم مضاد. في رأينا، مقاتلات "إف-16" ليس لديها قدرات أساسية لهجوم مضاد".وبحسبه، فإن إمكانية الإمداد بالمقاتلات ليست مسألة قصيرة الأمد، بل هي مسألة طويلة الأمد. وقال سوليفان إن "الاتصالات بشأن هذا الموضوع جارية".وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد حث الحلفاء على الالتزام بإرسال طائرات حربية لإعداد البلاد لهجوم جديد محتمل من روسيا، وهو مطلب يستبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن.وتقوم بريطانيا بتقييم احتمالية طويلة المدى لإرسال طائرات مقاتلة للمساعدة في الحرب ضد روسيا وستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "التحديات اللوجستية لدعم الطائرات البريطانية تعني أنه من غير المجدي إرسال طائرات على المدى القصير".وفي سياق متصل، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، "إن بلاده لا تملك القدرة على التبرع بأي من مقاتلاتها من طراز "إف-16" وعددها 48 وأن مثل هذه الخطوة تتطلب قرارًا مشتركًا من أعضاء الناتو. ولكنه رجح أن وارسو ستفكر في إرسال طائرات "ميغ -29" التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بدلاً من ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230224/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-أوكرانيا-لا-تحتاج-إلى-مقاتلات-1073952106.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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جو بايدن, زيلينسكي, إف-16, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, زيلينسكي, إف-16, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يقول إنه يستبعد الآن تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16
23:22 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 23:49 GMT 24.02.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يستبعد الآن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" الأمريكية.
قال بايدن في مقابلة مع تلفزيون "ABC"، "لا، لا يحتاج (فلاديمير زيلينسكي) إلى مقاتلات "إف-16
" حاليا".
وأضاف، "وفقًا لجيشنا، لا يوجد سبب لتزويد أوكرانيا الآن بمقاتلات "إف-16".. أستبعد ذلك في الوقت الحالي".
في وقت سابق اليوم، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أوكرانيا لا تحتاج إلى طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"الآن.
وقال سوليفان "إنهم (الأوكرانيون) يستعدون لهجوم مضاد. في رأينا، مقاتلات "إف-16" ليس لديها قدرات أساسية لهجوم مضاد
".
وبحسبه، فإن إمكانية الإمداد بالمقاتلات ليست مسألة قصيرة الأمد، بل هي مسألة طويلة الأمد. وقال سوليفان إن "الاتصالات بشأن هذا الموضوع جارية".
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد حث الحلفاء على الالتزام بإرسال طائرات حربية لإعداد البلاد لهجوم جديد محتمل من روسيا، وهو مطلب يستبعده الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن.
وتقوم بريطانيا بتقييم احتمالية طويلة المدى لإرسال طائرات مقاتلة للمساعدة في الحرب ضد روسيا وستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "التحديات اللوجستية لدعم الطائرات البريطانية تعني أنه من غير المجدي إرسال طائرات على المدى القصير".
وفي سياق متصل، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، "إن بلاده لا تملك القدرة على التبرع بأي من مقاتلاتها من طراز "إف-16" وعددها 48 وأن مثل هذه الخطوة تتطلب قرارًا مشتركًا من أعضاء الناتو. ولكنه رجح أن وارسو ستفكر في إرسال طائرات "ميغ -29" التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بدلاً من ذلك.