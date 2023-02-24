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https://sputnikarabic.ae/20230224/بوتين-وأردوغان-يناقشان-هاتفيا-الموقف-بشأن-أوكرانيا-وتنفيذ-صفقة-الحبوب-1073972994.html
بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الموقف بشأن أوكرانيا وتنفيذ صفقة الحبوب
بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الموقف بشأن أوكرانيا وتنفيذ صفقة الحبوب
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، الموقف بشأن أوكرانيا، على ضوء خطاب بوتين الذي ألقاه الثلاثاء الماضي، أمام... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T19:20+0000
2023-02-24T20:12+0000
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان، إنه جرى خلال اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان "تبادل الرؤى حول الموقف بشأن أوكرانيا، في سياق التقييمات الرئيسية التي طرحها الرئيس الروسي في خطابه الأخير أمام الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي".وأضاف الكرملين أن بوتين وأردوغان ناقشا كذلك الحاجة إلى مواصلة تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، وإزالة العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230224/أردوغان-يناقش-مع-بوتين-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1073969727.html
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فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الموقف بشأن أوكرانيا وتنفيذ صفقة الحبوب

19:20 GMT 24.02.2023 (تم التحديث: 20:12 GMT 24.02.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، الموقف بشأن أوكرانيا، على ضوء خطاب بوتين الذي ألقاه الثلاثاء الماضي، أمام الجمعية الفيدرالية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان، إنه جرى خلال اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان "تبادل الرؤى حول الموقف بشأن أوكرانيا، في سياق التقييمات الرئيسية التي طرحها الرئيس الروسي في خطابه الأخير أمام الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
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16:56 GMT
وأضاف الكرملين أن بوتين وأردوغان ناقشا كذلك الحاجة إلى مواصلة تنفيذ صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية، وإزالة العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.
وفي 22 يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
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