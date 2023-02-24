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https://sputnikarabic.ae/20230224/دراسة-جديدة-مادة-في-الزنجبيل-تنشط-خلايا-المناعة-في-الجسم-1073957873.html
دراسة جديدة: مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم
دراسة جديدة: مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم
أكدت دراسة ألمانية جديدة أن تناول شراب الزنجبيل يساعد على إكساب جسم الإنسان المناعة اللازمة من الإصابة بالأمراض. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T09:29+0000
2023-02-24T09:29+0000
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وأكدت مجلة "ميديكال إكسبريس"، أول أمس الأربعاء، أن هناك مادة فعالة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم، مضيفة أن مجموعة من الباحثين الألمان قاموا بإجراء دراسة على الزنجبيل أثبوا من خلالها فعاليته في تنشيط خلايا المناعة بقوة.وأفادت الدراسة التي أجريت في معهد لايبينز بجامعة ميونيخ الألمانية بأن مجموعة من الباحثين قد قاموا باختبارات معملية لكمية صغيرة من مادة "الجينجيرول" وهي مركب كيميائي في الزنجبيل نفسه، وهي مادة لاذعة، على الخلايا وراقبوا التفاعل الجاري بعد فترة زمنية.وتمثلت الخطوة الأولى في الاختبارات تحديد المستقبل على سطح الخلايا الحبيبية المتعادلة لتلك المادة، وهي أهم عنصر في منظومة المناعة بشكل عام، والتي تشكل حوالي ثلثي خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا ضرورية لمحاربة مسببات الأمراض الخارجية.وأظهرت الدراسة أن هذه العملية تتضمن نوعا من المستقبلات التي تؤدي دورا حيويا في إدراك المنبهات الحرارية المؤلمة والإحساس بالتوابل في الطعام من قبل مادة الزنجبيل.واشارت الدراسة إلى إقبال المواطنين الألمان على شراب الزنجبيل، إذ باتت له شعبية جارفة بين أوساطهم، وتضاعف حجم الواردات السنوية من جذر الفاكهة الساخنة أربع مرات تقريبا خلال السنوات العشر الماضية، والذي وصل إلى حوالي 31600 طن.وخلصت الدراسة إلى أن التركيز البسيط لمادة "الجينجيرول" له تأثير محفز لخلايا منظومة المناعة داخل جسم الإنسان.
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أخبار ألمانيا, جسم الإنسان, فيروس نقص المناعة, المناعة
أخبار ألمانيا, جسم الإنسان, فيروس نقص المناعة, المناعة

دراسة جديدة: مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم

09:29 GMT 24.02.2023
© Photo / Pixabay / Сongerdesign الزنجبيل
الزنجبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Photo / Pixabay / Сongerdesign
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أكدت دراسة ألمانية جديدة أن تناول شراب الزنجبيل يساعد على إكساب جسم الإنسان المناعة اللازمة من الإصابة بالأمراض.
وأكدت مجلة "ميديكال إكسبريس"، أول أمس الأربعاء، أن هناك مادة فعالة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة في الجسم، مضيفة أن مجموعة من الباحثين الألمان قاموا بإجراء دراسة على الزنجبيل أثبوا من خلالها فعاليته في تنشيط خلايا المناعة بقوة.
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وأفادت الدراسة التي أجريت في معهد لايبينز بجامعة ميونيخ الألمانية بأن مجموعة من الباحثين قد قاموا باختبارات معملية لكمية صغيرة من مادة "الجينجيرول" وهي مركب كيميائي في الزنجبيل نفسه، وهي مادة لاذعة، على الخلايا وراقبوا التفاعل الجاري بعد فترة زمنية.
وتمثلت الخطوة الأولى في الاختبارات تحديد المستقبل على سطح الخلايا الحبيبية المتعادلة لتلك المادة، وهي أهم عنصر في منظومة المناعة بشكل عام، والتي تشكل حوالي ثلثي خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا ضرورية لمحاربة مسببات الأمراض الخارجية.
وأظهرت الدراسة أن هذه العملية تتضمن نوعا من المستقبلات التي تؤدي دورا حيويا في إدراك المنبهات الحرارية المؤلمة والإحساس بالتوابل في الطعام من قبل مادة الزنجبيل.
واشارت الدراسة إلى إقبال المواطنين الألمان على شراب الزنجبيل، إذ باتت له شعبية جارفة بين أوساطهم، وتضاعف حجم الواردات السنوية من جذر الفاكهة الساخنة أربع مرات تقريبا خلال السنوات العشر الماضية، والذي وصل إلى حوالي 31600 طن.
وخلصت الدراسة إلى أن التركيز البسيط لمادة "الجينجيرول" له تأثير محفز لخلايا منظومة المناعة داخل جسم الإنسان.
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