عربي
Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/زيادة-200-على-واردات-الألومنيوم-حزمة-عقوبات-أمريكية-جديدة-على-روسيا-1073967050.html
زيادة 200% على واردات الألومنيوم... حزمة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
زيادة 200% على واردات الألومنيوم... حزمة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض زيادة بنسبة 200% على واردات الألومنيوم الروسية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T15:09+0000
2023-02-24T15:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104367/11/1043671128_0:133:2265:1407_1920x0_80_0_0_d52e5566538a9b6ab263060d207fd2fc.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن الرئيس جو بايدن وقع مرسوما يهدف إلى خفض واردات الألومنيوم ومنتجاته من روسيا إلى الولايات المتحدة، بإقرار رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات الألومنيوم ومنتجاته المصنعة في روسيا وذلك اعتبارا من 10 أبريل/ نيسان المقبل".وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وقع مرسوما بزيادة الرسوم الجمركية على بعض سلع روسية أخرى على أن يتم تطبيقها في أبريل المقبل، وسوف تكلف تلك الخطوة روسيا خسائر بقيمة 2.8 مليار دولار.في السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة 66 كيانا روسيا إلى القائمة السوداء لحظر التصدير.وقالت الوزارة، في بيان، "قرر لجنة مراجعة المستخدم النهائي إضافة 66 كيانا روسيا إلى قائمة القيود على الكيانات القانونية، بسبب شرائها أو محاولاتها شراء مواد أمريكية المنشأ لدعم الجيش الروسي".كما فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 10 كيانات من دول أخرى، بينها فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا، ووسعت وزارة التجارة الأمريكية العقوبات المرتبطة بالسلع الرفاهية، لتشمل 276 سلعة إضافية من روسيا وبيلاروسيا.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، في بيان أنه قررت فرض "قيود على تأشيرات 1219 عسكريا روسيا بسبب أعمال تتعلق بتهديد السيادة وانتهاك وحدة واستقلال أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230223/البيت-الأبيض-بايدن-يجتمع-مع-زيلينسكي-وقادة-مجموعة-السبع-يوم-الجمعة-عبر-الإنترنت--1073946562.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104367/11/1043671128_107:0:2159:1539_1920x0_80_0_0_b280fda7da720e844727a3d51645637f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الجيش الروسي
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الجيش الروسي

زيادة 200% على واردات الألومنيوم... حزمة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

15:09 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الألومنيوم في منطقة عدرا في ريف دمشق، سوريا
مصنع الألومنيوم في منطقة عدرا في ريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض زيادة بنسبة 200% على واردات الألومنيوم الروسية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
واشنطن- سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن الرئيس جو بايدن وقع مرسوما يهدف إلى خفض واردات الألومنيوم ومنتجاته من روسيا إلى الولايات المتحدة، بإقرار رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات الألومنيوم ومنتجاته المصنعة في روسيا وذلك اعتبارا من 10 أبريل/ نيسان المقبل".
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وقع مرسوما بزيادة الرسوم الجمركية على بعض سلع روسية أخرى على أن يتم تطبيقها في أبريل المقبل، وسوف تكلف تلك الخطوة روسيا خسائر بقيمة 2.8 مليار دولار.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع زيلينسكي وقادة مجموعة السبع يوم الجمعة عبر الإنترنت
أمس, 19:14 GMT
في السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة 66 كيانا روسيا إلى القائمة السوداء لحظر التصدير.
وقالت الوزارة، في بيان، "قرر لجنة مراجعة المستخدم النهائي إضافة 66 كيانا روسيا إلى قائمة القيود على الكيانات القانونية، بسبب شرائها أو محاولاتها شراء مواد أمريكية المنشأ لدعم الجيش الروسي".
كما فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 10 كيانات من دول أخرى، بينها فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا، ووسعت وزارة التجارة الأمريكية العقوبات المرتبطة بالسلع الرفاهية، لتشمل 276 سلعة إضافية من روسيا وبيلاروسيا.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، في بيان أنه قررت فرض "قيود على تأشيرات 1219 عسكريا روسيا بسبب أعمال تتعلق بتهديد السيادة وانتهاك وحدة واستقلال أوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк армии США M1A2 Abrams принимает участие в военно-тактических учениях, Болгария - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала