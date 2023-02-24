https://sputnikarabic.ae/20230224/زيادة-200-على-واردات-الألومنيوم-حزمة-عقوبات-أمريكية-جديدة-على-روسيا-1073967050.html
زيادة 200% على واردات الألومنيوم... حزمة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
زيادة 200% على واردات الألومنيوم... حزمة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض زيادة بنسبة 200% على واردات الألومنيوم الروسية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T15:09+0000
2023-02-24T15:09+0000
2023-02-24T15:09+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن الرئيس جو بايدن وقع مرسوما يهدف إلى خفض واردات الألومنيوم ومنتجاته من روسيا إلى الولايات المتحدة، بإقرار رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات الألومنيوم ومنتجاته المصنعة في روسيا وذلك اعتبارا من 10 أبريل/ نيسان المقبل".وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وقع مرسوما بزيادة الرسوم الجمركية على بعض سلع روسية أخرى على أن يتم تطبيقها في أبريل المقبل، وسوف تكلف تلك الخطوة روسيا خسائر بقيمة 2.8 مليار دولار.في السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة 66 كيانا روسيا إلى القائمة السوداء لحظر التصدير.وقالت الوزارة، في بيان، "قرر لجنة مراجعة المستخدم النهائي إضافة 66 كيانا روسيا إلى قائمة القيود على الكيانات القانونية، بسبب شرائها أو محاولاتها شراء مواد أمريكية المنشأ لدعم الجيش الروسي".كما فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 10 كيانات من دول أخرى، بينها فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا، ووسعت وزارة التجارة الأمريكية العقوبات المرتبطة بالسلع الرفاهية، لتشمل 276 سلعة إضافية من روسيا وبيلاروسيا.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، في بيان أنه قررت فرض "قيود على تأشيرات 1219 عسكريا روسيا بسبب أعمال تتعلق بتهديد السيادة وانتهاك وحدة واستقلال أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230223/البيت-الأبيض-بايدن-يجتمع-مع-زيلينسكي-وقادة-مجموعة-السبع-يوم-الجمعة-عبر-الإنترنت--1073946562.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الجيش الروسي
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الجيش الروسي
زيادة 200% على واردات الألومنيوم... حزمة عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
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قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض زيادة بنسبة 200% على واردات الألومنيوم الروسية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
واشنطن- سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن الرئيس جو بايدن وقع مرسوما يهدف إلى خفض واردات الألومنيوم ومنتجاته من روسيا إلى الولايات المتحدة
، بإقرار رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات الألومنيوم ومنتجاته المصنعة في روسيا وذلك اعتبارا من 10 أبريل/ نيسان المقبل".
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وقع مرسوما بزيادة الرسوم الجمركية على بعض سلع روسية أخرى على أن يتم تطبيقها في أبريل المقبل، وسوف تكلف تلك الخطوة روسيا خسائر بقيمة 2.8 مليار دولار.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة 66 كيانا روسيا إلى القائمة السوداء لحظر التصدير.
وقالت الوزارة، في بيان، "قرر لجنة مراجعة المستخدم النهائي إضافة 66 كيانا روسيا إلى قائمة القيود على الكيانات القانونية، بسبب شرائها أو محاولاتها شراء مواد أمريكية المنشأ لدعم الجيش الروسي".
كما فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 10 كيانات من دول أخرى، بينها فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا، ووسعت وزارة التجارة الأمريكية العقوبات
المرتبطة بالسلع الرفاهية، لتشمل 276 سلعة إضافية من روسيا وبيلاروسيا.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، في بيان أنه قررت فرض "قيود على تأشيرات 1219 عسكريا روسيا بسبب أعمال تتعلق بتهديد السيادة وانتهاك وحدة واستقلال أوكرانيا".