https://sputnikarabic.ae/20230225/إسرائيل-تستولي-على-193-دونما-من-أراضي-الفلسطينيين-في-أريحا-1073999368.html
إسرائيل تستولي على 193 دونما من أراضي الفلسطينيين في أريحا
إسرائيل تستولي على 193 دونما من أراضي الفلسطينيين في أريحا
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت على 193 دونما من أراضي الفلسطينيين في منطقة العوجا بمحافظة أريحا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T17:22+0000
2023-02-25T17:22+0000
2023-02-25T17:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
مستوطنات إسرائيلية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/04/1060822153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86e45e3b4fcb7600dcd231999652293e.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان صحافي مساء اليوم السبت، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الأرض التي تم الاستيلاء عليها تابعة لقرية العوجا في محافظة أريحا واستخدمت سلطات الاحتلال حجة استملاك للمصلحة العامة، للاستيلاء عليها".وأضافت أن "سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل للاستيلاء على الأراضي وتحديدا في المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة [الغربية]".وتابعت: "سلطات الاحتلال تدّعي من خلال أوامر الاستملاك أنها تقوم بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لصالح مشروع عام للمستوطنين، وتمنع الفلسطينيين، من خلال أمر عسكري، باستخدامها لبناء أبنية خاصة أو إقامة مشاريع خاصة".وبينت أن السلطات الإسرائيلية، ومنذ عام 2014 ، أصدرت 29 أمرا لاستملاك أراضي الفلسطينيين بحجة المصلحة العامة أو مصلحة الجمهور وقضت هذه الأوامر بالاستيلاء على أكثر من 2100 دونم (الدونم ألف متر)، من أراضي المواطنين حيث كان الهدف منها خدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري وربط المواقع الاستيطانية الاستعمارية بشبكة طرق أو أنفاق أو لخدمة المستوطنين من خلال تسهيل حياتهم وحركتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230215/تحركات-مصرية-أردنية-لإعادة-عملية-السلام-بين-فلسطين-وإسرائيل-ما-إمكانية-نجاحها-في-ظل-حكومة-نتنياهو؟-1073574472.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/04/1060822153_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_a4595a9bda583fb085e2c7045e63b135.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, مستوطنات إسرائيلية, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, مستوطنات إسرائيلية, الأخبار
إسرائيل تستولي على 193 دونما من أراضي الفلسطينيين في أريحا
تابعنا عبر
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت على 193 دونما من أراضي الفلسطينيين في منطقة العوجا بمحافظة أريحا.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان صحافي مساء اليوم السبت، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الأرض التي تم الاستيلاء عليها تابعة لقرية العوجا في محافظة أريحا
واستخدمت سلطات الاحتلال حجة استملاك للمصلحة العامة، للاستيلاء عليها".
وأضافت أن "سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل للاستيلاء على الأراضي وتحديدا في المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة [الغربية]".
وتابعت: "سلطات الاحتلال تدّعي من خلال أوامر الاستملاك أنها تقوم بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية
لصالح مشروع عام للمستوطنين، وتمنع الفلسطينيين، من خلال أمر عسكري، باستخدامها لبناء أبنية خاصة أو إقامة مشاريع خاصة".
وبينت أن السلطات الإسرائيلية، ومنذ عام 2014 ، أصدرت 29 أمرا لاستملاك أراضي الفلسطينيين بحجة المصلحة العامة أو مصلحة الجمهور وقضت هذه الأوامر بالاستيلاء على أكثر من 2100 دونم (الدونم ألف متر)، من أراضي المواطنين حيث كان الهدف منها خدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري وربط المواقع الاستيطانية الاستعمارية بشبكة طرق أو أنفاق أو لخدمة المستوطنين من خلال تسهيل حياتهم وحركتهم.