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https://sputnikarabic.ae/20230225/الآلاف-يتظاهرون-في-برلين-للمطالبة-بإجراء-محادثات-سلام-مع-روسيا-فيديوهات-1074002083.html
الآلاف يتظاهرون في برلين للمطالبة بإجراء محادثات سلام مع روسيا... فيديوهات
الآلاف يتظاهرون في برلين للمطالبة بإجراء محادثات سلام مع روسيا... فيديوهات
احتج آلاف الأشخاص في برلين للتنديد بإمداد ألمانيا أوكرانيا بالسلاح، داعين إلى البدء الفوري في محادثات سلام مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T19:47+0000
2023-02-25T19:47+0000
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وقالت إحدى المنظمين وهي النائبة المعارضة ساهرا واجنكنخت من حزب اليسار الشيوعي السابق خلال التجمع إنه "لا مكان للنازيين الجدد"، لكن أي شخص يريد السلام "بقلب صادق'' مرحبا به.وبينما عكست معظم اللافتات في الاحتجاج المواقف اليسارية التقليدية، حمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها شعار "أيها الأمريكيون عودوا إلى دياركم''، ولوح البعض بالأعلام الروسية، على ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".واتهمت واجنكنخت الحكومة الألمانية بالسعي إلى "تدمير روسيا''، وقالت إنه ينبغي تقديم "عرض" لموسكو لاستئناف محادثات السلام".وقالت الكاتبة النسوية البارزة أليس شفارتسر، إن الوقت قد حان للنظر إلى ما وراء اليسار واليمين.وأضافت شفارتسر أنه "عمل إجرامي حقيقي إقناع أوكرانيا بأنها قادرة على هزيمة روسيا"، معتبرة أن كييف لا تستطيع ذلك في النهاية، بحسب إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله".وقالت إنه بدلا من عرض المفاوضات يتم الاتجاه إلى حرب استنزاف لا نهاية لها من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.المتحدث الأول الذي تحدث أمام الحشد في برلين، هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في الولايات المتحدة، جيفري ساكس من جامعة كولومبيا، وانضم عبر رابط فيديو وتحدث الإنجليزية.اشتهر ساكس في السنوات الأخيرة بتكهناته بأن فيروس كورونا كان سلاحا بيولوجيا أمريكيا.وقال خلال المظاهرة إن الولايات المتحدة أعاقت محادثات السلام في وقت مبكر من الصراع وأن "الدليل القاطع" يشير إلى قيام واشنطن بتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، وأن روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية نتيجة عدم وجود ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو.وانتقد الضابط العسكري الألماني السابق إريك فاد والذي عمل مستشارًا عسكريًا للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، تزويد برلين كييف بالأسلحة دون رؤية سياسية.وقال فاد: "ما هو واضح هو أننا نقدم أسلحة منذ شهور، لكن لا يمكننا التفكير في أي شيء آخر". وقال إن المساعدة العسكرية يجب أن تكون مرتبطة بأهداف سياسية، مشيرا إلى أنه "ليس من السهل التعرف على هذه الأهداف في الصراع الحالي".وانتقد المتظاهرون الذين احتشدوا رغم درجات الحرارة الباردة وتساقط الأمطار، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي أيدت بشدة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.وقالت الشرطة إن نحو 13 ألف شخص شاركوا في المسيرة عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين بلغ 50 ألف شخص.قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة تلفزيونية حديثة إنه لا يرى أي احتمال لمحادثات السلام في الوقت الحاضر.وقارن المتظاهرون شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك اللذين وافقا على إرسال أسلحة إلى حكومة أوكرانيا بديكتاتوريين سابقين سعوا لغزو المنطقة مثل أدولف هتلر والقيصر فيلهلم ونابليون بونابرت.وقبل أسبوعين، نشرت واجنكنخت وشفارتسر "بيانا من أجل السلام"، مدعوما بتوقيعات أكثر من 620.000 شخص.تقول الاثنتان إنهما تريدان رؤية "مفاوضات وتسويات" على جانبي الصراع الأوكراني لمنعه من التصعيد إلى حرب نووية محتملة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/السفارة-الروسية-في-برلين-قرار-ألمانيا-تزويد-كييف-بالأسلحة-سيكون-له-أثر-سلبي-على-علاقاتها-بموسكو-1071983910.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الآلاف يتظاهرون في برلين للمطالبة بإجراء محادثات سلام مع روسيا... فيديوهات

19:47 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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احتج آلاف الأشخاص في برلين للتنديد بإمداد ألمانيا أوكرانيا بالسلاح، داعين إلى البدء الفوري في محادثات سلام مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقالت إحدى المنظمين وهي النائبة المعارضة ساهرا واجنكنخت من حزب اليسار الشيوعي السابق خلال التجمع إنه "لا مكان للنازيين الجدد"، لكن أي شخص يريد السلام "بقلب صادق'' مرحبا به.
وبينما عكست معظم اللافتات في الاحتجاج المواقف اليسارية التقليدية، حمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها شعار "أيها الأمريكيون عودوا إلى دياركم''، ولوح البعض بالأعلام الروسية، على ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
واتهمت واجنكنخت الحكومة الألمانية بالسعي إلى "تدمير روسيا''، وقالت إنه ينبغي تقديم "عرض" لموسكو لاستئناف محادثات السلام".
وقالت الكاتبة النسوية البارزة أليس شفارتسر، إن الوقت قد حان للنظر إلى ما وراء اليسار واليمين.
وأضافت شفارتسر أنه "عمل إجرامي حقيقي إقناع أوكرانيا بأنها قادرة على هزيمة روسيا"، معتبرة أن كييف لا تستطيع ذلك في النهاية، بحسب إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله".
وقالت إنه بدلا من عرض المفاوضات يتم الاتجاه إلى حرب استنزاف لا نهاية لها من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.
المتحدث الأول الذي تحدث أمام الحشد في برلين، هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في الولايات المتحدة، جيفري ساكس من جامعة كولومبيا، وانضم عبر رابط فيديو وتحدث الإنجليزية.
اشتهر ساكس في السنوات الأخيرة بتكهناته بأن فيروس كورونا كان سلاحا بيولوجيا أمريكيا.
وقال خلال المظاهرة إن الولايات المتحدة أعاقت محادثات السلام في وقت مبكر من الصراع وأن "الدليل القاطع" يشير إلى قيام واشنطن بتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، وأن روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية نتيجة عدم وجود ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو.
وانتقد الضابط العسكري الألماني السابق إريك فاد والذي عمل مستشارًا عسكريًا للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، تزويد برلين كييف بالأسلحة دون رؤية سياسية.
وقال فاد: "ما هو واضح هو أننا نقدم أسلحة منذ شهور، لكن لا يمكننا التفكير في أي شيء آخر". وقال إن المساعدة العسكرية يجب أن تكون مرتبطة بأهداف سياسية، مشيرا إلى أنه "ليس من السهل التعرف على هذه الأهداف في الصراع الحالي".
وانتقد المتظاهرون الذين احتشدوا رغم درجات الحرارة الباردة وتساقط الأمطار، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي أيدت بشدة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.
السفارة الروسية في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
السفارة الروسية في برلين: قرار ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة سيكون له أثر سلبي على علاقاتها بموسكو
6 يناير, 10:10 GMT
وقالت الشرطة إن نحو 13 ألف شخص شاركوا في المسيرة عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين بلغ 50 ألف شخص.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة تلفزيونية حديثة إنه لا يرى أي احتمال لمحادثات السلام في الوقت الحاضر.
وقارن المتظاهرون شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك اللذين وافقا على إرسال أسلحة إلى حكومة أوكرانيا بديكتاتوريين سابقين سعوا لغزو المنطقة مثل أدولف هتلر والقيصر فيلهلم ونابليون بونابرت.
وقبل أسبوعين، نشرت واجنكنخت وشفارتسر "بيانا من أجل السلام"، مدعوما بتوقيعات أكثر من 620.000 شخص.
تقول الاثنتان إنهما تريدان رؤية "مفاوضات وتسويات" على جانبي الصراع الأوكراني لمنعه من التصعيد إلى حرب نووية محتملة.
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