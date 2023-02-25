https://sputnikarabic.ae/20230225/الأمم-المتحدة-تتفق-مع-أمريكا-والصين-على-دعم-إجراء-انتخابات-ليبية-في-2023-1074005720.html

الأمم المتحدة تتفق مع أمريكا والصين على دعم إجراء انتخابات ليبية في 2023

الأمم المتحدة تتفق مع أمريكا والصين على دعم إجراء انتخابات ليبية في 2023

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مساء اليوم السبت، أنه اتفق مع على كل من الولايات المتحدة والصين على ضرورة دعم المجتمع الدولي... 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T21:23+0000

2023-02-25T21:23+0000

2023-02-25T21:23+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار ليبيا اليوم

أخبار العالم الآن

منظمة الأمم المتحدة

عبد الحميد الدبيبة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/18/1069421256_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d946cf3beb3dfc18d2e98649e0866514.jpg

جاء ذلك في تغريدات لباتيلي على حسابه بموقع تويتر عقب لقائه على حدة كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ.وقال رئيس البعثة الأممية: "أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين".وأضاف: "اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تُيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية".وفي تغريدة منفصلة قال، باتيلي: "التقيت بنائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير داي بينغ. وتناغما مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023".والأسبوع الماضي، أعلن عبد الله باتيلي، عن "تقارب متزايد في الآراء بين الزعماء الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023".ووقتها، قال باتيلي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "أجرى سلسلة مشاورات، قبل مغادرته إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة".ورحّب المبعوث الأممي، "بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة"، مطالباً بـ"العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا مؤخرا في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية، وذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230221/الأمم-المتحدة-تعلن-عن-تقارب-متزايد-بين-الأطراف-الليبية-بشأن-انتخابات-2023-1073801863.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, عبد الحميد الدبيبة