https://sputnikarabic.ae/20230225/التلفزيون-الإيراني-يبث-أولى-لقطات-الصاروخ-المجنح-باوه-الجديد-وطائرة-شاهد-149-المسيّرة-فيديو-1073981418.html
التلفزيون الإيراني يبث أولى لقطات الصاروخ المجنح "باوه" الجديد وطائرة "شاهد 149" المسيّرة... فيديو
التلفزيون الإيراني يبث أولى لقطات الصاروخ المجنح "باوه" الجديد وطائرة "شاهد 149" المسيّرة... فيديو
بث التلفزيون الإيراني، "أولى اللقطات التي تظهر الصاروخ المجنح "باوه" الجديد، الذي سرعته تفوق 13 ماخا (سرعة الصوت)، وبمدى 1650 كيلومتر. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T08:44+0000
2023-02-25T08:44+0000
2023-02-25T08:44+0000
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وقال الحرس الثوري الإيراني، إن "تسمية هذا الصاروخ جاءت تيمنا باسم الشهداء الذين استشهدوا في محافظة كردستان الإيرانية، مشيرا إلى أن من أهم خصائصه هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو.كما نشر التلفزيون الإيراني، مشاهد تظهر تحليق الطائرة المسيّرة "شاهد 149"، أو "غزة"، وهي واحدة من أكثر المسيّرات استراتيجية التي تصنعها إيران.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن المسيّرة "شاهد 149" أو "غزة"، التي يبلغ باع جناحيها 21 مترا ويصل ارتفاع طيرانها إلى 10668 مترا.وأوضحت "أنها طائرة من دون طيار قادرة على حمل شحنة تزن 500 كغ وتطير بسرعة 350 كم / ساعة"، مشيرة إلى أن "مدة طيرانها تصل الى 35 ساعة، وهو أحد أسباب القدرة التشغيلية العالية للمسيّرة".وكان قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، قد كشف في لقاء تلفزيوني مساء أمس الجمعة، عن "الطائرة المسيرة العملاقة شاهد 149 المعروفة باسم "غزّة"، موضحا أنها قادرة على التحليق لفترة زمنية طويلة وتستطيع حمل 9 قنابل في آن واحد.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
التلفزيون الإيراني يبث أولى لقطات الصاروخ المجنح "باوه" الجديد وطائرة "شاهد 149" المسيّرة... فيديو
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بث التلفزيون الإيراني، "أولى اللقطات التي تظهر الصاروخ المجنح "باوه" الجديد، الذي سرعته تفوق 13 ماخا (سرعة الصوت)، وبمدى 1650 كيلومتر.
وقال الحرس الثوري الإيراني، إن "تسمية هذا الصاروخ
جاءت تيمنا باسم الشهداء الذين استشهدوا في محافظة كردستان الإيرانية، مشيرا إلى أن من أهم خصائصه هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو.
كما نشر التلفزيون الإيراني، مشاهد تظهر تحليق الطائرة المسيّرة "شاهد 149"، أو "غزة"، وهي واحدة من أكثر المسيّرات استراتيجية التي تصنعها إيران.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن المسيّرة
"شاهد 149" أو "غزة"، التي يبلغ باع جناحيها 21 مترا ويصل ارتفاع طيرانها إلى 10668 مترا.
وأوضحت "أنها طائرة من دون طيار قادرة على حمل شحنة تزن 500 كغ وتطير بسرعة 350 كم / ساعة"، مشيرة إلى أن "مدة طيرانها تصل الى 35 ساعة، وهو أحد أسباب القدرة التشغيلية العالية للمسيّرة".
وكان قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة، قد كشف في لقاء تلفزيوني مساء أمس الجمعة، عن "الطائرة المسيرة العملاقة شاهد 149 المعروفة باسم "غزّة"، موضحا أنها قادرة على التحليق لفترة زمنية طويلة وتستطيع حمل 9 قنابل في آن واحد.